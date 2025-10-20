快訊

台灣首間「The Luxury Collection酒店」 打造奢華稀有體驗 漫步港都城市

承襲The Luxury Collection精神，THE AMNIS然一酒店開啟專屬高雄的旅程篇章。（提供／THE AMNIS）
承襲The Luxury Collection精神，THE AMNIS然一酒店開啟專屬高雄的旅程篇章。（提供／THE AMNIS）

深入探索目的地的旅行，對於旅人來說，最能深刻體驗旅行的本質及魅力。作為台灣首間The Luxury Collection，THE AMNIS然一酒店承襲品牌「以目的地為靈感」的精神，強調「稀有體驗」與「在地文化連結」，除了住宿之外，從服務、遊程到美食，都結合高雄海港城市特色魅力，讓來訪旅客，都能開啟一場沉浸式旅程。

館內設計以「水」為核心靈感，大廳水景的空間佈局，巧妙融合高雄獨特的海港風情與現代奢華美學。（提供／THE AMNIS）
館內設計以「水」為核心靈感，大廳水景的空間佈局，巧妙融合高雄獨特的海港風情與現代奢華美學。（提供／THE AMNIS）

水為靈感　融合獨立策展藝術

位於高雄的THE AMNIS然一酒店，由御盟集團歷時14年打造並經營，成為萬豪國際集團旗下The Luxury Collection品牌在台灣首座據點。

酒店名稱「AMNIS」源自拉丁語，意為「溪流」，象徵生命的流動與重生。「然一」承襲天地人和的哲思，體現順應自然與追求卓越的精神。

客房衛浴空間融合現代簡約的沉靜美感，讓每一次沐浴，皆成為與心靈對話的儀式。（提供／THE AMNIS）
客房衛浴空間融合現代簡約的沉靜美感，讓每一次沐浴，皆成為與心靈對話的儀式。（提供／THE AMNIS）

而酒店中的設計，亦以水為靈感核心，由獨立策展機構 —— ALIEN Art Centre金馬賓館當代美術館所規劃，展現人文藝術與生活的深度融合，打造出一處融合建築美學、藝術語言與身心療癒的靜謐之境，讓每一位旅人都能在旅途中，重新遇見靈感與新的自我。

THE AMNIS然一酒店以水為精神核心，將其流動、包容、療癒的特質注入空間設計與服務哲學之中，構築出靜謐旅宿場域。（提供／THE AMNIS）
THE AMNIS然一酒店以水為精神核心，將其流動、包容、療癒的特質注入空間設計與服務哲學之中，構築出靜謐旅宿場域。（提供／THE AMNIS）

由酒店規劃的專屬遊程「尋光望海」行程，將由專人專車導覽，跟著在地居民搭上鼓山渡輪，悠悠晃晃中來到旗津港，時光彷彿都慢了下來，隨意走訪旗津老街、旗后燈塔砲台等地，不僅可一覽高雄港口繁忙的貨輪進出風景，偶遇的街頭藝人表演樂聲飄揚，更能讓人體會當地優閒氣氛，充分感受港都的熱鬧與老街日常。

由鼓山搭乘渡輪，約十分鐘即可抵達旗津輪渡站。
由鼓山搭乘渡輪，約十分鐘即可抵達旗津輪渡站。
高雄燈塔舊稱「旗後燈塔」、「旗后燈塔」，於1883年由英國技師所建，園區並有砲台等特殊建築。
高雄燈塔舊稱「旗後燈塔」、「旗后燈塔」，於1883年由英國技師所建，園區並有砲台等特殊建築。

流動中的從容　經典單車漫行

台灣車友暱稱為「小布」的Brompton布朗普頓，不僅是英國經典品牌，也是小折界的夢幻逸品。然一酒店與Brompton聯手推出專案，設計一條約五公里的港灣騎行路線，串聯高雄展覽館、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心及駁二藝術特區，描繪城市自海港歷史走向當代藝術的脈絡。讓旅人將隨著車輪的節奏，感受「時光自慢、聆聽心海、想望自然」的然一精神，將高雄的風景與心靈記憶交織為永恆旅程。

放慢腳步與城市同行，THE AMNIS然一酒店推出Brompton與BMW住房專案。（提供／THE AMNIS）
放慢腳步與城市同行，THE AMNIS然一酒店推出Brompton與BMW住房專案。（提供／THE AMNIS）

疾速中的探索 BMW自駕馳騁

此外，THE AMNIS然一酒店也攜手德國豪華汽車品牌BMW，推出馳騁港都住房專案，展現The Luxury Collection在地探索的嶄新詮釋。透過BMW自駕體驗，旅人可從亞洲新灣區的國際地標出發，延伸至愛河、西子灣、壽山、蓮池潭、田寮月世界等自然景觀，完整串聯高雄「山、海、港、城」的城市脈絡。在移動的風景裡，旅人得以感受港都特有的風光，並在BMW沉浸式駕駛中，體現奢華旅宿延伸至目的地探索的優雅從容。

THE AMNIS然一酒店攜手德國豪華汽車品牌BMW，推出馳騁港都住房專案。（提供／THE AMNIS）
THE AMNIS然一酒店攜手德國豪華汽車品牌BMW，推出馳騁港都住房專案。（提供／THE AMNIS）

從渡輪、單車到自駕體驗，THE AMNIS然一展現了奢華酒店與在地旅遊的多元可能，將「移動」本身轉化為體驗的一環，旅人得以專屬的步調與節奏，發現更多未曾察覺的港都風景，讓旅途不只是移動，而是珍藏記憶的開始。

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/304254

