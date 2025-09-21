信義商圈美味新據點！gonnaEXPRESS插旗DREAM PLAZA，鎖定上班族與健身客群餐飲市場
欣食旅多品牌經營，gonna三大店型布局
雄獅集團旗下之餐飲事業「欣食旅」目前擁有咖啡廳品牌「光一」，與自創品牌「gonna共樂遊」，其中「gonna共樂遊」以「好肉好菜 Good Protein, Good Produce」、「快速慢食（Slow Fast Food）」為核心理念出發，目前透過三大店型拓展全台市場，設有6家涵蓋街邊獨立店與商場的「gonnaEAT」、瞄準美食街與辦公商圈的2家「gonnaEXPRESS」、以及具空間設計亮點的1家「gonna+」。
信義商圈新亮點，gonnaEXPRESS主打原型食物與快速
看好信義計畫區為台北市重點指標商圈，匯集上班族和購物人潮， gonnaEXPRESS DREAM PLAZA門市主打「原型食物、好肉好菜、快速便利」，以現點現做的形式，提供元氣碗（Power Bowl）、超營養碗沙拉與烤蔬菜溫沙拉等人氣品項，並同步推出門市限定餐點「根島海蝦酪梨碗」，嚴選富含蝦紅素的根島生態草蝦，搭配酪梨、羽衣甘藍、毛豆、醋漬紫高麗與台梗九號壽司米，佐自製PONZU柑橘醬與優格RANCH醬汁，清爽營養、風味多層。
鎖定上班族與健身族群，推出開幕限定優惠
客群鎖定重視用餐品質的上班族、有運動健身習慣的族群與逛街購物人群，平均客單約300~350元，內用座位區為22席。為慶祝新店開幕，9月30日（二）前，凡至DREAM PLAZA店選購指定餐點，無論內用外帶，即可免費獲得一碗「今日濃湯」，數量有限，送完為止。
欣食旅營收穩健成長，三年展店12家營收翻倍
欣食旅表示，旗下品牌皆持續穩健發展，2025年營收目標為5億元，今年上半年營收較去年同期，年增率逾2成；明年品牌正式邁入快速成長期，預計3年內再展店12家，年營收翻倍成長。
【gonnaEXPRESS DREAM PLAZA門市資訊】
地址： 台北市信義區松高路9號B2
電話：02- 2725- 3889
營業時間：週日～週四 11：00～21：00／週五～週六 11：00～21：30
本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA許家禎 https://www.xinmedia.com/article/303997
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言