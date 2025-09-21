信義商圈美味新據點！gonnaEXPRESS插旗DREAM PLAZA，鎖定上班族與健身客群餐飲市場

欣食旅多品牌經營，gonna三大店型布局

雄獅集團旗下之餐飲事業「欣食旅」目前擁有咖啡廳品牌「光一」，與自創品牌「gonna共樂遊」，其中「gonna共樂遊」以「好肉好菜 Good Protein, Good Produce」、「快速慢食（Slow Fast Food）」為核心理念出發，目前透過三大店型拓展全台市場，設有6家涵蓋街邊獨立店與商場的「gonnaEAT」、瞄準美食街與辦公商圈的2家「gonnaEXPRESS」、以及具空間設計亮點的1家「gonna+」。

欣食旅搶進信義區主戰場，開設gonnaEXPRESS DREAM PLAZA店。圖片來源｜欣食旅

信義商圈新亮點，gonnaEXPRESS主打原型食物與快速

看好信義計畫區為台北市重點指標商圈，匯集上班族和購物人潮， gonnaEXPRESS DREAM PLAZA門市主打「原型食物、好肉好菜、快速便利」，以現點現做的形式，提供元氣碗（Power Bowl）、超營養碗沙拉與烤蔬菜溫沙拉等人氣品項，並同步推出門市限定餐點「根島海蝦酪梨碗」，嚴選富含蝦紅素的根島生態草蝦，搭配酪梨、羽衣甘藍、毛豆、醋漬紫高麗與台梗九號壽司米，佐自製PONZU柑橘醬與優格RANCH醬汁，清爽營養、風味多層。

瞄準上班族商機，gonnaEXPRESS DREAM PLAZA店設22席內用座位區。圖片來源｜欣食旅

鎖定上班族與健身族群，推出開幕限定優惠

客群鎖定重視用餐品質的上班族、有運動健身習慣的族群與逛街購物人群，平均客單約300~350元，內用座位區為22席。為慶祝新店開幕，9月30日（二）前，凡至DREAM PLAZA店選購指定餐點，無論內用外帶，即可免費獲得一碗「今日濃湯」，數量有限，送完為止。

欣食旅旗下gonnaEXPRESS展店，瞄準美食街與辦公商圈。圖片來源｜欣食旅

欣食旅營收穩健成長，三年展店12家營收翻倍

欣食旅表示，旗下品牌皆持續穩健發展，2025年營收目標為5億元，今年上半年營收較去年同期，年增率逾2成；明年品牌正式邁入快速成長期，預計3年內再展店12家，年營收翻倍成長。

gonnaEXPRESS DREAM PLAZA店限定餐點－根島海蝦酪梨碗。圖片來源｜欣食旅

【gonnaEXPRESS DREAM PLAZA門市資訊】

地址： 台北市信義區松高路9號B2

電話：02- 2725- 3889

營業時間：週日～週四 11：00～21：00／週五～週六 11：00～21：30

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

許家禎 https://www.xinmedia.com/article/303997