台北人也不一定去過！雄獅獨家「開放陽明山中山樓」入住神祕圓山飯店，深入台北歷史文化

在台灣眾多國旅行程中，雄獅旅行社推出的「開箱中山樓獨家路線2日」憑藉著獨特的歷史文化主軸脫穎而出，被譽為台北最具特色且富有教育意義的行程之一；它巧妙地結合獨家元素與歷史景點，讓旅客能從嶄新的角度認識台北。

獨家參觀 首度開放陽明山中山樓2樓

雄獅旅遊產品企劃丘敏學表示，這支行程的一大亮點便是雄獅與陽明山中山樓獨家合作的參觀路線。一般民眾雖然也能參觀中山樓，但僅限於1樓的展示區，且導覽內容相對表面。但行程安排的獨家參觀開放旅客登上2樓，一窺元首休息室之外，還能進入蔣介石曾指揮戰情、現不對外開放的戰情室。這裡陳列著電視劇中常見的大型地圖，以及小型軍艦模型等酷炫場景，充滿歷史臨場感，有不少旅客說「好像走進電視劇裡！」

雄獅與陽明山中山樓獨家合作，讓遊客可以進入2樓的元首休息室及戰情室。圖片來源｜雄獅旅遊提供

此外，行程還將探訪「芝山文化生態綠園」，這個景點在台北鮮為人知，然而卻承載著深厚的歷史意義，是早期福建漳州移民來台的發源地之一，透過專業導遊的講解，能了解這片土地上豐富的歷史文化底蘊。

陽明山松竹園 米其林必比登推薦的在地美味

米其林必比登推薦的餐廳「松竹園」，可品嘗陽明山經典菜餚。圖片來源｜雄獅旅遊提供

行程中的午餐安排在陽明山榮獲米其林必比登推薦的餐廳「松竹園」，這家餐廳不容易預訂，但陽明山特色菜餚如土雞、高麗菜和手工小饅頭等，都是有口皆碑的美味。

入住圓山大飯店 來場「一日總統」的華麗體驗

圓山大飯店常是外國遊客常指定下榻的飯店，它不僅是台北經典地標，也是台北第一家五星級飯店，曾接待過無數國內外政要、大使與總統，充滿歷史價值；行程安排入住圓山飯店，讓台灣的遊客也可以親自揭開圓山大飯店的神祕面紗、深入探索傳說中的逃生密道，體驗彷彿「一日總統」般的感受。

圓山大飯店地下密道。圖片來源｜雄獅旅遊提供

旅客能親自進入祕道探索。圖片來源｜雄獅旅遊提供

「開箱中山樓獨家路線2日」行程主要吸引對歷史有濃厚興趣的旅客，雄獅產品企劃丘敏學說，偶爾也會有華僑或外國旅客參與，因為它是一趟高度濃縮台北歷史與文化精華的旅程，能深刻理解這座城市的過去與現在。對於年長者而言，中山樓戰情室等場景，更是能勾起電視戲劇中才得以一見的珍貴回憶。

雄獅精選特色國旅 探索台灣的深度與廣度

近年大家喜歡深度體驗台灣，雄獅也推出一系列獨具匠心的國旅行程，帶領旅客以不同的角度，重新發現這座寶島的無限風情。

若追求舒適住宿與豐富的人文探索，這趟「經典環山海城堡飯店5日」將是理想之選，行程獨家安排一次入住全台4間分別位於「山」、「海」、「城」、「堡」不同類型之奢華飯店，並安排走讀台南市區的古蹟、探訪屏東東港東隆宮及王船文化館，感受在地信仰與文化脈絡。

喜愛自然生態與在地文化體驗的旅人，則推薦參加「嘉大人囝仔北門東石外傘魚菜2日」，這趟台南嘉義兩日遊充滿驚喜，旅客將搭乘觀光船前往台灣沙洲祕境—外傘頂洲，接觸豐富的潟湖、蚵棚、濕地生態，並在船上享用道地的海上風味餐；搭乘北門拉拉車，造訪水晶教堂、老鹽工場與懷舊雜貨店。行程也兼顧自然教育與健康飲食，帶領旅客參訪水耕蔬菜農場，親手採摘並試吃最新鮮的生菜，認識低碳永續的智慧農場運作。

司馬庫斯是遠離塵囂的世外桃源，「竹司馬庫斯魯壁老鷹2日」行程引領旅客親近大自然與原住民文化，漫步於靜謐的魯壁山步道，更夜宿於部落，體驗當地原住民的生活步調，感受人與土地的連結，實踐真正的低碳旅遊。

「宜大人頂級威斯汀溫泉2日」適合想要在宜蘭放鬆身心的旅客，不僅可入住被世界旅遊大獎評選為2024台灣頂級度假酒店的「宜蘭威斯汀酒店」，體驗著名的「天夢之床（Heavenly® Bed）」，還能探訪南澳的金岳莎韻廚房，品嚐獨特的原民風味美食。此外，行程融入食農文化體驗，在員山品嚐鮮美的香魚、欣賞湧泉，並親手動手製作野薑花粽，讓旅客在度假中也能深度體驗台灣的在地風情。

