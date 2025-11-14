快訊

基隆限定收藏熱潮！ 「旅行×收藏城市」從色彩屋出發 消費滿199元抽「正濱徽章盲袋」

正濱色彩屋&徽章組收藏禮盒：結合地方文化x旅遊體驗x收集樂趣，打造屬於正濱的創生紀念品，讓旅人用心收藏，一座會呼吸的港灣記憶。
基隆市正濱漁港推出限量版「正濱徽章盲袋套組」，以「收藏一座港的色彩」為主題，結合在地文化、旅遊體驗與消費互動，邀請旅人透過的樂趣，重新發現這座海港城市的風景與人情。

即日起至114年11月20日止，凡於活動期間至正濱地區合作店家單筆消費滿199元，即可獲得「正濱徽章盲袋兌換券」乙張，憑券至指定店家即可抽兌徽章盲袋一次，隨機免費獲得七款限定磁鐵徽章之一。

七款漁港主題徽章重現正濱風情

本次推出的七款徽章，分別象徵正濱地區的風景、建築與文化記憶，讓旅人能透過收集與互動遊戲，重新連結當地的故事與情感。每一款徽章都封裝於特製盲袋中，讓旅人以收藏的方式感受城市的溫度。收集完整七款後，更可與「正濱色彩屋禮盒」或「集章正遊趣地圖」結合，成為完整的「港灣收藏套裝」，象徵將海港的色彩、活力與人情一併珍藏。

正濱集章正遊趣地圖&徽章組收藏套組：讓旅人以最輕鬆的方式成為「正濱收藏家」，記錄港灣的每一刻風光。
十大在地商家響應打造漁港共享活動

這項活動由多家正濱地區商家共同回應，包括：星濱選品客廳、彩虹灣餐飲、海漾拾光、河豚很多、喜舍咖啡、熊豆咖啡、找到幸福咖啡、首朝國際食品及伊娜力巴哈、基隆阿里棒棒等十間店家，後續仍將持續擴大合作名單，串聯更多地方品牌，一起推動港灣文化創生，期許透過「消費×文化×旅遊」的整合設計，活動期望帶動旅客深入體驗當地特色，為漁港注入新活力。

正濱色彩屋&徽章組收藏禮盒：結合地方文化x旅遊體驗x收集樂趣，打造屬於正濱的創生紀念品，讓旅人用心收藏，一座會呼吸的港灣記憶。
從色彩屋出發收藏一座城市的文創與美味

正濱以其獨特的港灣風景與文化底蘊，成為旅客探索基隆的第一站。從色彩屋出發，沿著港邊散步、消費、收藏，每一枚徽章、每一段故事，都是海港的脈動與城市的心跳。以正濱最具代表性的「色彩屋」為靈感，設計團隊取樣港邊建築的色調與紋理，融入老屋牆面的斑駁油漆、漁港海浪的閃光等元素，化為像徵港灣日常的微型藝術。

凡於活動期間至正濱地區合作店家單筆消費滿199元，即可獲得「正濱徽章盲袋兌換券」乙張，憑券就可以去指定店家抽兌徽章盲袋一次。
正濱三部曲走讀同步登場文化再生啟航

基隆市政府與當地團隊同時推出《正濱三部曲走讀》，以「用雙腳閱讀城市」為理念，規劃三條主題路線－《遊海趣・回望基隆，憶港城舊事》、《正港正濱味！漁業vs 原民之謎》、以及《走入文學中的風景－探尋八尺門》。三條走讀路線結合「陸上走讀× 海上導覽× 手工體驗」三大元素，整合導覽老師、原民耆老、在地商家與遊艇體驗團隊，讓文化不只是靜態展示，而是能親身體驗的生活風景。

未來正濱三部曲走讀活動將與「基隆委託街區股份有限公司」與「旅讀」合作，不定期於ACCUPASS平台推出報名行程，另外也會與雄獅旅行社合作，邀請旅人一同探索基隆港都風華。

《遊海趣・回望基隆，憶港城舊事》走讀活動，從正濱舊漁會大樓到阿根納造船廠，帶領旅人認識港務文化與築港歷史，並搭乘「喜洋洋88號」休閒漁船進行海上導覽與海釣體驗。旅途中享用在地店家提供的「基隆海味便當」，從舌尖延伸至港灣的故事，體驗漁港生活之美。
目前本次正濱盲袋集章活動合作店家有：星濱選品客廳（02-24632696）；彩虹灣餐飲（02-24622666）；海漾拾光（0989-882990）；河豚很多（02-24620377）；喜舍咖啡（0955-319095）；熊豆咖啡（02-24631112）；找到幸福咖啡（02-24635660）；首朝國際食品（02-2463-2770）；伊娜力巴哈（02-24633600）；基隆阿里棒棒（02-2469-0800）等店家，之後將會再陸續加入更多正濱在地的店家。

正濱三部曲走讀推出，以文化為航道，讓港都記憶再啟航！

為了推動地方文化永續傳承與海港人文再生，基隆市政府結合在地團隊推出《正濱三部曲走讀》，以文化走讀形式讓民眾「用雙腳閱讀城市」。其中以正濱漁港及和平島地區為主軸，推出三條主題走讀路線－《遊海趣・回望基隆，憶港城舊事》、《正港正濱味！漁業vs 原民之謎》及《走入文學中的風景－探尋八尺門》。正濱地區是基隆最早的漁業發展基地，也是多族群共居的生活場域，走讀路線結合「陸上走讀x海上導覽x手作體驗」三大面向，整合導覽老師、原民耆老、在地商家及休閒遊艇體驗團隊，打造兼具教育性、文化性和休閒性的深度旅遊體驗，重新連結城市與港灣、居民與產業的互動關係，讓文化不再停留在靜態展示，而是融入地方日常。

《正港正濱味！漁業vs 原民之謎》走讀活動，以漁業文化與原民遷徙史為主題，揭示正濱港與花東原住民部落間的歷史連結。行程最後安排原住民的「編織DIY」文化體驗，強調文化傳承與族群共學的意義。
未來三條主題走讀路線－《遊海趣・回望基隆，憶港城舊事》、《正港正濱味！漁業vs 原民之謎》及《走入文學中的風景－探尋八尺門》將與基隆委託行街區股份有限公司和旅讀合作，不定期在ACCUPASS上推出走讀行程。詳細走讀行程請見->https://orstyle.net/product/tour20241219/

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/304460

