2026雄獅旅遊線上旅展開跑！歐洲最高折逾2.5萬，只要99元搶香港自由行

雄獅旅遊2026線上旅展即日起盛大開跑！今年祭出史上最狂優惠與互動玩法，如活動期間每週一早上11點準時開搶99元盲盒，有機會以銅板價帶走澎湖雙人來回機票、香港3天2夜自由行或淡水蘊泉庄住宿；週二至週五天天推出限量搶購，雄獅旅遊APP更推出「蒐集世界景點」活動，天天打卡送旅遊金、累積再抽萬元大獎，每日還有專屬主題日折扣。此外，會員獨享週週抽3,000點雄獅幣，下單指定產品再加碼抽市值近4.5萬元的最新三星 Galaxy S26 Ultra 旗艦手機，多重好康拿不完！

歐洲避暑長線買氣旺！「瑞士三峰三火車10日」將帶領旅客搭乘經典景觀鐵道，飽覽阿爾卑斯山脈的絕美湖光山色與壯闊雪峰。圖片來源｜雄獅旅遊提供

暑假親子與長線超早鳥買氣旺，花東振興鐵道受矚目

雄獅旅遊觀察，今年線上旅展延續旅遊熱潮，預估買氣比去年成長約1成，主要受惠於暑假親子出遊需求強勁，帶動「日韓主題樂園」與「東南亞度假」行程熱銷；而航空公司票價上漲等外部因素，旅客提早規劃長假的趨勢需求也逐漸浮現，讓「歐洲避暑」與「紐澳跨年」等長線超早鳥產品異軍突起。國內旅遊方面，則以響應花東振興的「鐵道旅遊」及夏日限定的「離島花火節」最受旅客青睞。

2026年為極光大爆發的最後一年，因此預期如冰島極光船等行程，將持續熱銷。圖片來源｜雄獅旅遊提供

亞洲熱門精選：日韓暑假親子遊、港澳奢華自由行

日本線主打暑假親子與特色體驗，如「東京五星迪士尼希爾頓魔法房5日」保證入住兩晚迪士尼官方友好酒店，預購折2千元；「北陸恐龍列車螃蟹溫泉5日」搭乘福井恐龍彩繪列車，體驗日本雙唯一。韓國則有「星宇釜山特惠5日」，安排遊艇夜景派對；「濟州五星樂園水族獨木舟5日」保住五星神話飯店，暑假預購同折2千元。

東南亞也成為親子首選，如「馬新探險樂高5日」，小孩不佔床可現折5千元；越南也有節慶限定的「峴港煙火節五星5日」享金灣頂樓泳池煙火夜派對。港澳則主打奢華自由行，「澳門老佛爺酒店」與「澳門上葡京酒店」皆享免費升等園景房與延遲退房尊榮禮遇。

雄獅線上旅展長線最高現折逾2.5萬，獨家「紐約跨年萬豪2晚9日」保證入住時代廣場萬豪酒店，帶領旅客迎接2027新年。圖片來源｜雄獅旅遊提供

長線行程精選：歐洲最高折逾2.5萬、紐約跨年獨家保留房

不只短線行程享優惠，長線同樣祭出超殺折扣！以「荷比法歐洲之星10日」為例，搭配早鳥150天前預購第二人折1.5萬、指定折扣碼與免小費優惠，最高可省下逾25,400元。歐洲另推「瑞士三峰三火車10日」與2026極光大爆發最後一年的「冰島極光船10日」。

美加節慶獨家資源「紐約跨年萬豪2晚9日」，保證入住時代廣場萬豪馬奎斯酒店2晚，迎接2027跨年；亞非推薦特殊節慶「喀什米爾拉達克面具節13日」；紐澳則主推避暑與跨年超早鳥，「紐航旗艦隱士夏遊馬爾堡12日」獨家雙度假體驗，以及「雪梨跨年煙火船9日」搭乘港灣煙火船迎新年。

國旅精選：花東五星住宿3,999元起、澎湖花火節贈VIP席

雄獅線上旅展強打夏日限定「澎湖花火節」行程，加碼贈送專屬 VIP 席位，主打免卡位就能輕鬆飽覽絢麗煙火。圖片來源｜雄獅旅遊提供

響應國內旅遊，花東推出「618旅展限定專案」，「理想大地螢光餐桌2日」每人3,999元起、「太魯閣晶英峽谷慢旅2日」每人5,999元起。離島首推澎湖花火節限定行程，加碼贈送「雄獅專屬 VIP 席位」，免卡位輕鬆賞煙火。

即將從5月1日登場的嘉義藝術節與最受歡迎的步行養成手遊合作，預期嘉義將湧入大批死忠粉絲前來「散步」，雄獅推出最低499元起的一日遊行程。

「鳴日號」推出全新「兩天一夜輕奢版」振興花蓮專案，主打入住五星飯店與深度探索光復鄉，暑假期間特別加碼開行。圖片來源｜雄獅旅遊提供

國內鐵道部分，「鳴日號」攜手花蓮縣政府推出「兩天一夜輕奢版」，打破過往三日行程的框架，以光復鄉周邊的行程為主，走訪光復糖廠、大農大富平地森林園區或深入馬太鞍園區，並入住遠雄悅來、理想大地或秧悅美地等頂級五星飯店，每人僅11,900元起，暑假期間也特別加開4趟次，讓更多旅人走進光復，感受花蓮的純粹與美好。人氣極高的福森號更首度開放「週二平日出發」專案。

此外，「2026親子飯店票選活動」同步開跑，登入投票天天送好禮，包括登入會員投票、下單訂房都有機會獲得免費住宿券、雄獅幣及景區門票等好禮。

主題旅遊：國內外鐵道美學、全球指標性馬拉松

國外鐵道則推薦日本東北最高級「EMOTION美食列車7日」，以及榮獲國際金旅獎的關西「近鐵雙鐵道輕奢行6日」。

運動旅遊推薦特殊體驗「富士山登山吉田火祭5日」，結合登山與日本三大奇祭；以及世界七大滿貫賽事之一的「芝加哥馬拉松8日」，提供官方授權保證名額，讓遊客能安心、順利地參與賽事。

另外，在每週二、週三及週六，分別推出機票專屬折扣碼，提供限時搶購優惠；同時，持指定信用卡付款，最高可再享新台幣1,000元折扣。在票券及訂房方面，國內外票券相關輸入折扣碼「TTE300」就可享3000現抵300的優惠；國內外訂房輸入折扣碼「TTEHTL450」，則享滿6000元折450元的優惠。

雄獅旅遊線上旅展網頁： https://lion.tours/2D26nmKa

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蘇祐萱 https://www.xinmedia.com/article/305517