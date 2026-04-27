瑞士景點不只馬特宏峰！旅遊達人推薦「這座冰河村」：一進小鎮就有20多條冰河，絕對不輸策馬特的絕美風景

瑞士一共有26個州，瓦萊州（Valais）被形容為阿爾卑斯山心臟地帶，擁有名譽世界的景點「馬特宏峰」與小鎮策馬特，在定居近30年的瓦萊州宣傳大使「艾山王」的眼中，瑞士的魅力遠遠不只於此。

從策馬特搭乘高納葛拉特鐵路前往觀賞馬特宏峰。圖片來源｜瑞士瓦萊州旅遊局提供

瑞士瓦萊州宣傳大使「艾山王」是台灣人，旅遊記者出身，與瑞士丈夫結婚後移居瑞士生活；近期回台灣時，在欣傳媒攜手瑞士瓦萊旅遊局舉辦的講座活動中，與瑞士台灣人小安（Andréa Chaves）展開台瑞沙龍對談，帶領大家度過一段笑聲不斷的阿爾卑斯慢活時光。

艾山王（右）與瑞士台灣人小安（左）。圖片來源｜林芳如攝影

欣傳媒攜手瑞士瓦萊旅遊局舉辦台瑞沙龍對談講座，帶領大家度過阿爾卑斯慢活時光。圖片來源｜林芳如攝影

對艾山王而言，位於瑞士西南部的瓦萊州，是囊括瑞士所有經典風景的地區，地處阿爾卑斯山的心臟地帶，保留了最原始的自然面貌。從早期以放牧牛羊為主的窮困農戶生活，到如今發展出觀光、滑雪、登山健行等旅遊方式，瓦萊州沒有過度開發，始終維持著一份韌性與真實。

高納葛拉特鐵路的復古列車「NostalChic Class」。圖片來源｜瑞士瓦萊州旅遊局提供

談到瑞士最具代表性的地標馬特宏峰，艾山王幽默地說：「我們常說人不可貌相，其實我覺得是可以的，你長得漂亮通常就有優勢，山也是一樣，這座造型獨特、一眼難忘的『山王』，在台灣旅客心中有著不可撼動的地位。」由於策馬特是觀賞馬特宏峰角度最佳的小鎮，旅客都愛待在策馬特，許多人的行程甚至會住在策馬特三晚，艾山王坦言這樣有一點可惜，因為一輩子可能不會去那麼多次瑞士，不妨把時間留給其他絕對不輸策馬特的風景。

瑞士馬特宏峰造型獨特、一眼難忘，被譽為「山王」。圖片來源｜瑞士瓦萊州旅遊局提供

和策馬特相隔一座山，不可錯過的冰河村驚喜

她極力推薦大家至少住一晚的，就是與策馬特僅隔一座山的「薩斯斐」（Saas-Fee），雖然名氣沒有策馬特大，卻藏著不可思議的驚喜，因為這座海拔高達 1,800 公尺的小鎮被稱為「冰河村」，她一邊描述著，眼睛一邊發著光：「你一進到小鎮，根本不用上山，二十幾條冰河就在你前面展開，非常非常美！」

走入與時間賽跑的「阿萊奇冰河」壯麗奇景

而進出馬特宏峰時搭乘的「冰河列車」（Glacier Express）在台灣的知名度也極高，這條建在冰河遺蹟上的景觀路線從瑞士東部的聖莫里茨一路駛向策馬特，沿途風景如畫。但艾山王說，如果想目睹震撼的冰河，就不能錯過沿線景點「阿萊奇冰河區」。

瑞士最受歡迎的觀景火車：冰河列車（Glacier Express）。圖片來源｜艾山王提供

阿萊奇冰河是阿爾卑斯山脈最大的冰河，從制高點俯瞰時有著強烈的視覺衝擊，宛如一條波瀾壯闊的河流在山間靜靜湧動，即便實際深度約 900 公尺，站在上頭的人仍難以想像它到底有多巨大。

然而，這片美景正在與時間賽跑，「在四、五年前這條冰河還有 23 公里長，現在測量卻只剩下 20 公里了，它融化得非常快。」因此，比起坐在冰河列車車廂內隔著玻璃眺望，艾山王更推薦旅人直接走進這個環保村區域，和她一樣帶著家人和朋友，在夏季來場輕鬆有趣的冰河健行，用雙腳體驗正因暖化而消逝的壯麗自然奇蹟。

瑞士冰河美景。圖片來源｜艾山王提供

瑞士人Style的旅遊態度：當你跟風景互動，體驗才真正存在

艾山王對於當前打卡式的旅遊有著深刻反思，她觀察到許多台灣旅客會執著於網紅推薦的景點，例如被封為瑞士必去的「藍湖」，對瑞士人來說就是一個被買下來後開始收門票，過度炒作的路邊小湖。她極力倡導親自走進大自然的互動體驗，而不是直接搭著纜車上山、站在觀景台拍完照就離開，打卡式旅遊不僅讓景點之間失去辨別度，也不會有深刻記憶。

直接搭著纜車上山、站在觀景台拍完照就離開的打卡式旅遊不僅讓景點之間失去辨別度，也不會有深刻記憶。圖片來源｜艾山王提供

艾山王認為每個國家的旅遊重心不同，旅客可以依照喜好選擇，例如喜歡博物館的人推薦去巴黎、熱愛古蹟可以去義大利；她真誠地說：「瑞士最重要的就是自然山水，在山與水之間我會建議要有一些走路的行程，如果你連十分鐘都沒辦法走的話，那麼瑞士可能不太適合你，因為大自然再漂亮，你看到最後只會覺得無聊。」

艾山王認為「當你跟風景有了互動，你的體驗感會完全不同！」。圖片來源｜艾山王提供

艾山王分享，即使是不擅長運動的人，也能在冬天的瓦萊州嘗試「紫色健行路線」，那是雪車壓平的道路，走在陽光照耀、閃閃發光的雪地沙漠裡，那種美是照片無法完全傳達的；甚至她帶著長輩在遇到路上小坡時害怕跌倒，乾脆就穿上防水褲「像溜滑梯一樣滑下去」，她認為這種與自然的親密互動，比起趕行程看瑞士七大名峰更能觸動心靈，「當你跟風景有了互動，你的體驗感會完全不同！」

這種對自然的熱愛，早已深深烙印在瑞士人的國民性格中。艾山王指出，瑞士人個性非常務實內斂且討厭炫富，比起名牌包，他們更願意把預算投資在耐用的機能用品上。她更笑稱，瑞士人對戶外活動的執著簡直有強迫症，下雨也想出門走走，否則心裡不踏實。其實，這也反映出艾山王心中的瑞士旅遊，「走路」不可或缺的原因。

瑞士人熱愛戶外活動，艾山王也推薦台灣旅客親自走入美好風景。圖片來源｜艾山王提供

走進瑞士百年慶典 黑面羊下山、「女王之戰」鬥牛賽

若想在旅途中感受更深度的瑞士文化，艾山王相當推薦參與傳統慶典。像是每年通常於 9 月第一個週末舉行的「黑面羊下山」（THE SHEPHERD'S WEEKEND IN BLATTEN-BELALP）、5 月既不血腥又可愛的特殊「女王之戰」鬥牛賽（Combat de Reines）都並非是觀光表演，而是擁有當地農民傳承百年的生活節奏的熱鬧活動。

「黑面羊下山」是瑞士傳統節慶。圖片來源｜瑞士瓦萊州旅遊局提供

不血腥又可愛的特殊「女王之戰」鬥牛賽。圖片來源｜艾山王提供

贏得女王頭銜的母牛可以戴上華麗頭飾。圖片來源｜艾山王提供

聰明規劃瑞士之旅 3、4月最推薦造訪

至於安排瑞士旅遊最適合的季節，她建議避開融雪泥濘的 5 月與天氣不穩的 11 月，最推薦 3 至 4 月造訪，此時城市已春暖花開，山上依然白雪皚皚，能以最舒適的氣溫與較合理的價格，領略瑞士從不令人失望的旅遊品質。

艾山王瑞士旅遊社團：https://www.facebook.com/groups/1647048532184246/

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