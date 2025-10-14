快訊

越捷航空推Super Sale：機票最高5折、免費托運行李等超值優惠

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
泰國越捷航空。記者黃仲明／攝影
【旅奇傳媒/編輯部報導】越捷航空宣布啟動年度最大規模的優惠活動「10天超級特賣」，限時推出機票最高5折、免費托運行李與知名飯店專屬禮遇等多重優惠。隨著機隊持續擴編、航網深耕亞太，越捷以更便捷的出行選擇，滿足台灣旅客於年末與新年期間前往越南及周邊地區的旅遊需求。

▲趁越捷航空 Super Sale，輕鬆直飛峴港，開啟海島度假模式。　圖：越捷航空／提供
即日起至10/19，旅客於越捷航空官網或 「Vietjet Air」 行動 App 訂票，輸入優惠代碼「SUPERSALE1010」，即可享經濟艙票價最高5折（未含稅金與手續費）。本次優惠適用越捷全航網航班，旅行期間為2025/11/01-2026/05/27（各航線供應量依實際為準；不含國定假期）。

▲越南北部寧平「陸龍灣」以石灰岩群峰與水鄉景緻聞名，被譽為人間仙境。　圖：越捷航空／提供
為慶祝本次活動，2025/11/01–11/25出發之旅客可再享加碼：

・經濟艙旅客：國際線免費20公斤托運行李；預購熱食（越南國內線與國際線）享5折；

・商務艙與 SkyBoss 旅客：輸入優惠代碼「LEADER10」，全航線票價最高5折。

此外，越捷旅客亦可享有位於越南中部濱海度假勝地峴港、知名的峴港富麗華渡假村（Furama Resort）最高5折住宿優惠，適用入住至2026/02/28（請參閱官網適用條款與細則）。

城市走跳、海島放空、古城尋味－越南一次滿足。從河內與胡志明市的都會能量，到峴港、芽莊、富國島的湛藍海境，以及順化、會安、寧平的歷史人文，處處精彩正向你招手。把握越捷「10 天 Super Sale」，即刻解鎖超值票價！

越捷航空專業機組人員。　圖：越捷航空／提供
越南 航空 航線

旅奇傳媒 TR Omnimedia

