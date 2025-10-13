大阪臨空PREMIUM OUTLETS®迎接25周年 秋季限定活動開跑

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】為慶祝開幕25週年，鄰近關西國際機場的「臨空 PREMIUM OUTLETS®」於10月至11月推出系列限定活動，從光雕投影、煙火秀到海濱電影院與瑜伽體驗，打造最具浪漫氣氛的秋季慶典。

「臨空 PREMIUM OUTLETS®」隸屬三菱地所集團，是日本西部最大規模的暢貨中心。從關西機場搭乘接駁巴士約15分鐘，或乘JR、南海電鐵僅一站即可抵達。園區以歐風街區設計與開放感十足的海景聞名，集結約250家品牌店鋪，並設有可眺望大阪灣的「RINKU DINING」，讓旅客在購物與美食之間同時享受度假氣息。

◎ 25週年特別光雕（10/01~11/30）

▲夜間點燈的臨空PREMIUM OUTLETS®。 圖：向日遊／提供

位於「Seaside Park」的海濱公園在夜間上演光影秀，以「海」「夕陽」「波光」為主題，結合 LOGO 投影與彩色燈光，讓整個園區化身為夢幻拍照地標。

◎ Rinku Wellness 海濱瑜伽（10/18）

▲海濱瑜珈分為上午和傍晚場，傍晚時刻可以邊看日落。 圖：向日遊／提供

由專業教練帶領的戶外瑜伽活動，參加者可在面向大阪灣的草地上舒展筋骨、感受海風。活動採預約制並需付費參加，結束後可順道前往商場購物或享用午餐，是旅客喜愛的放鬆行程。

◎ 大阪藝術煙花2025（11/1）

▲在一望無際的海平面觀賞壯麗的煙火秀。 圖：向日遊／提供

壓軸登場的「大阪藝術煙花2025」將於11/01舉辦，以「音樂×煙火×燈光」為主題，融合藝術表演與特效燈光，在大阪灣夜空上演華麗的煙火秀。現場設有收費觀賞席（海灘座椅位6500日圓，預約點此查詢），能近距離感受音樂與煙火同步的震撼魅力。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野