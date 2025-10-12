桃園史上最強觀光代言！K-POP巨星葉舒華擔任桃園觀光大使 回家演繹「桃園感性」引發國際共鳴

【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園市政府10/07重磅宣布，由桃園楊梅富岡出身、K-POP 天團 I-DLE 成員「葉舒華」正式出任桃園觀光大使，這也是桃園市政府首次邀請國際級偶像推廣城市觀光，也象徵桃園在城市品牌行銷上邁向國際舞台的重要一步。

此次代言計劃，舒華將為桃園拍攝旅遊影片、代言照及短影音，相關內容將分階段陸續釋出，預計將再掀起桃園旅遊熱潮。 第一波市府釋出美照中，舒華親自走訪大溪老街、橫山書法藝術館及小烏來天空繩橋，以她獨有的「舒式風格」詮釋桃園之美勾勒出最動人的「桃園感性」，將引發全球旅人對桃園的全新想像與共感朝聖。

▲舒華走訪橫山書法藝術館。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

「桃園女兒」舒華的絢麗回歸！ 自信認證「我就是最佳桃園觀光大使」

出身於桃園楊梅富岡的葉舒華，16歲隻身勇闖韓國追夢，以 i-dle 成員身分紅遍亞洲、征服歐美，成為全球的超級偶像，更是桃園的驕傲。這次她以「桃園女兒」身份回家，不只是分享成長的地方，更要用她的視角，把桃園感性與魅力介紹給全世界，以觀光大使的身份自信表示「想像一下，誰最適合當桃園觀光大使？當然是我啊！」

▲舒華走訪大溪老街演繹桃園感性。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

舒華演繹桃園感性 引領全球旅人共感朝聖

近年來，「台灣感性」在社群媒體掀起熱潮，成為年輕世代來台旅遊的主流美學，不同於以往經典景點拍攝，「台灣感性」所補捉的正是生活中不經修飾的自在從容，以及街景中的樸實所產生的懷舊與感性。首波釋出的舒華走訪景點，巧妙串聯桃園的大龍門旅遊廊帶、北橫風光及都會商圈，將桃園的生活場景，轉化為充滿故事的感性風景。

大溪老街的紅磚街屋與磨石子騎樓，是最典型的日常；橫山書法藝術館光影穿透的靜謐空間成為慢美學的打卡地標，小烏來天空繩橋的壯麗山景更是桃園感性中不可或缺的自然詩意，還有更多桃園感性的場景，等待旅人來發掘。邀請全世界旅人「住進桃園風景中」，與代言人走過同一條街、站在同一座天空步道上、拍下一張屬於自己的桃園感性。

▲桃園市政府推出「舒華樂桃桃ｘTAOYUAN」限量小卡。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

「舒華樂桃桃」小卡限量贈送 更多舒式彩蛋即將公開

結合舒華擔任觀光大使，市府推出「舒華樂桃桃ｘTAOYUAN」限量小卡，每張卡以舒華美照與桃園景點設計，還有她的親筆簽名字樣，獨家小卡僅隨活動限量贈出，敬請把握！

首波贈送活動串連「桃園好棧」業者共同辦理，桃園好棧業者將結合「舒華樂桃桃ｘTAOYUAN」小卡各自推出專屬優惠方案，自10/15起可上「桃園觀光導覽網」優惠情報專區查詢。桃園市政府觀光旅遊局陳靜芳局長熱情呼籲：「跟著舒華回家，住進桃園，多住一晚，深度體驗這座城市的感性與感動！」

▲舒華以「舒式風格」詮釋桃園之美勾勒出最動人的「桃園感性」。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

除了結合「桃園好棧」推出多項住宿優惠外，觀旅局接下來在 桃園也將舉辦「桃園萬聖城」、「跨年晚會」等大型活動，歡迎全球遊客來訪入住桃園。此外，也將陸續釋出觀光大使舒華更多親自走訪拍攝的桃園旅遊影片、代言照與短影音，帶領粉絲從「舒式視角」看見桃園的感性與魅力，請密切注意「樂遊桃園」FB 粉絲專頁。

