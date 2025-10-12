「西之京都」山口縣新玩法！海景、溫泉旅宿與特色文化一次蒐集
【旅奇傳媒/日本部報導】位於本州最西端的山口縣，被譽為「西之京都」，融合壯麗自然與悠久文化，近年更被《紐約時報》選為「全球必遊地點」。從廣島、福岡或北九州出發都能輕鬆抵達，無論自由行或家庭旅遊，都能找到豐富的體驗。
角島大橋是最具代表性的景點，全長1,780公尺，橋身彷彿橫越碧藍海面的一條銀白色長廊。搭配細白沙灘與湛藍天際，宛如海外渡假勝地，也常成為日劇與廣告的拍攝場景，被譽為「一生必看的風景」。
在溫泉旅宿方面，長門湯本溫泉的 SOIL Nagatoyumoto 於今年3月全新開幕，僅有24間客房，設計以「自然育」、「食育」、「湯育」為核心，結合住宿、餐廳與桑拿。除了擁有寬敞的河景套房外，館內也規劃了價格親民的膠囊房型，特別適合獨自旅行的背包客入住。旅客不僅能免費暢享歷史悠久的公共浴場「恩湯」，還能參加農業體驗、陶藝或戶外探索活動，展現溫泉小鎮的新面貌。
道之站仙崎廚房鄰近仙崎漁港與 JR仙崎站，館內每天提供漁港直送的海味料理，還有適合親子的玩具美術館與港灣遊船體驗。地點交通便利，不論前往角島大橋或萩市，車程都在一小時以內，是旅途中最實用的中繼站。
雲林寺被暱稱為「貓寺」，境內隨處可見貓咪木雕、繪馬與御朱印，數量超過600件。由木雕藝術家製作的「貓咪頭套」更是人氣拍照道具，療癒氛圍讓這座寺廟成為山口縣最具特色的文化景點。
一次網羅海景美橋、溫泉新旅宿、在地美食與文化景點，山口縣以多元魅力展現日本旅行的另一種風情，絕對值得納入下趟行程規劃。
