高雄日航酒店滿週年 60組家庭「免費住」！還有指定方案抽總統套房0元、贈送招牌餐廳料理

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／高雄日航酒店提供
圖／高雄日航酒店提供

高雄日航酒店迎來開幕一週年，特別以「周歲祭」為主題舉辦系列慶祝活動，打造專屬於飯店的一歲生日派對。酒店以「當一歲遇上一歲」為概念，邀請全台家中有一歲寶寶的家庭共度難忘時刻。活動不僅象徵飯店邁入新里程，也展現品牌注重家庭情感與溫度的理念。

圖／高雄日航酒店提供
圖／高雄日航酒店提供

首波活動自社群平台啟動「周歲寶寶招募計畫」，將開放60組家庭於11月3日免費入住一晚，並享用翌日豐盛自助早餐。受邀家庭可參加「聯合周歲宴」，現場設有寶寶遊戲區、爬行比賽及日式主題抓週儀式，營造溫馨又趣味的互動體驗。活動當天還會贈送紀念禮品，為孩子與家長留下珍貴回憶。報名期間自即日起10月13日止，入選名單將於10月16日公布於官方粉絲專頁，快看臉書粉專找尋參加方法。

圖／高雄日航酒店提供
圖／高雄日航酒店提供

圖／高雄日航酒店提供
圖／高雄日航酒店提供

另外，為回饋旅客支持，高雄日航同步推出限時週年住房專案。11月期間凡入住指定方案即可參加抽獎活動，有機會獲得高雄日航總統套房免費住宿、大倉久和大飯店住宿券及全館餐飲體驗等豐富獎項。住房方案分為「一泊滿食」與「一泊轉福」兩款，前者平日每晚6,900元起，贈送「滿食護照」可品嘗館內五大餐廳招牌料理；後者平日每晚4,500元起，入住即能參加現場抽獎，開啟好運之旅。

圖／高雄日航酒店提供
圖／高雄日航酒店提供

圖／高雄日航酒店提供
圖／高雄日航酒店提供

高雄日航酒店自開幕以來，以日式待客服務及精緻美學深受旅客喜愛。此次週年企劃不僅回顧成長的第一年，更透過「周歲祭」傳達飯店與城市、家庭共同成長的象徵意義。酒店表示，未來將持續以「幸福旅宿」為核心，打造高雄最具溫度與品味的國際級住宿體驗，邀請旅人於週年期間一同共享這場溫馨慶典。

圖／高雄日航酒店提供
圖／高雄日航酒店提供

圖／高雄日航酒店提供
圖／高雄日航酒店提供

圖／高雄日航酒店提供
圖／高雄日航酒店提供

