一秒掉進「扭蛋海」！ 北部最大「萬代扭蛋期間限定店」進駐台北101 近1000台扭蛋機扭到手軟
扭蛋迷這次絕對不能錯過！全台最大規模的「萬代扭蛋期間限定店」於本日(10/4)正式進駐台北101，展期一路持續到2026年3月31日止，現場一次集結近1000台扭蛋機，堪稱北部規模最大、機台最多的據點，讓粉絲們歡樂沉浸在壯觀的「扭蛋海」之中。
扭蛋控嗨翻！ 台北101觀景台5樓的萬代扭蛋限定店，近千台機台進駐，這一回網羅多款超人氣IP，包括吉伊卡哇、鬼滅之刃、三麗鷗、迪士尼、精靈寶可夢、HOLOLIVE等，從經典動漫角色到療癒小物應有盡有，部分系列還有限量款，抽完就真的沒了！
除了滿滿機台，現場還特別設置「巨型扭蛋造景打卡點」必拍，讓粉絲能拍下獨一無二的打卡照。不只是轉蛋，也能留下美照回憶，預計將成為連假熱門新景點。
據官方表示，萬代扭蛋品牌Gashapon™早已獲得金氏世界紀錄認證，2024年年產量更突破2.2億顆。這回進駐台北101，不僅結合國際觀光地標的魅力，讓扭蛋文化再升級，成為購物、娛樂、觀光一次滿足的新去處。
台北101【萬代扭蛋期間限定店】
．活動地點：台北101觀景台 5樓
．活動日期：2025/10/4起至2026/3/31
．注意事項：圖片為示意圖，實際情形與扭蛋款式依現場供應為準
