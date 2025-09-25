無條件免費入園！「薰衣草森林」尖石店熄燈倒數 最後5天「全面免門票」

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／薰衣草森林提供
圖／薰衣草森林提供

療癒聖地「薰衣草森林」尖石店即將熄燈，業者最新宣布，即日起至9/29，直接開放「全面免費入園」，無需對中姓名，只要到訪統統免門票，邀請新老朋友打卡一波。

圖／薰衣草森林提供
圖／薰衣草森林提供

「薰衣草森林」尖石店開業21年，將於9/29畫下句點，原為回饋各界愛戴推出「姓名對對碰」免費入園，於今(25)日再宣布，尖石店自即日起「全面免費入園」至9/29。同時提醒民眾，由於人潮眾多，建議選擇上午時段前往避開尖峰，如欲用餐也建議提前至現場候位。

此外，「姓名對對碰」活動仍適用於薰衣草森林新社店，9/30前，凡姓名中含有「薰、衣、草、森、林」其中任一同音字並出示有效證件即可免費入園。

圖／薰衣草森林提供
圖／薰衣草森林提供

薰衣草森林 免費入園 免門票 熄燈

