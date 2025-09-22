快訊

高雄僅存「百貨空中樂園」突傳10月起休園 網驚：童年的回憶！

全台「淑芬」嘉義報到！嘉義「二通圈生活節」連假3天熱鬧活動1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／嘉義市政府建設處提供
圖／嘉義市政府建設處提供

今年2025年國慶連假，嘉義市將迎來一場別具特色的城市嘉年華──「二通圈生活節」。活動將於10月10日至12日熱鬧登場，主題定名為「你好，我是淑芬」，以全台最常見的名字「淑芬」作為串聯，賦予活動一種既親切又幽默的地方風格。舉辦地點位於嘉義市中正路一帶的「二通圈」，透過街區串連，將老城區的創造力與在地故事重新帶入大眾視野，讓旅人走進嘉義，感受既台味又富趣味的城市氛圍。

圖／嘉義市政府建設處提供
圖／嘉義市政府建設處提供

圖／嘉義市政府建設處提供
圖／嘉義市政府建設處提供

本次生活節的亮點包括「淑芬的房間」開箱展演，特別選址於歷史建築真珠大飯店，結合舊空間與新創意，帶來跨時代的文化對話；此外，超過20家在地店家將共同推出「淑芬同名優惠」，凡名叫淑芬或與淑芬相關的創意元素，皆能成為串聯街區消費的契機。活動還設計「淑芬好吃／好看／好玩」滿分十分地圖，讓參與者以遊戲般的方式探索城區，從美食、藝文到娛樂，全面感受嘉義生活的細膩與熱情。自六月起的「街區走讀」系列活動，也持續為生活節暖身，帶領旅人觀察街頭日常，累積對嘉義的理解與情感。

圖／嘉義市政府建設處提供
圖／嘉義市政府建設處提供

圖／嘉義市政府建設處提供
圖／嘉義市政府建設處提供

為方便民眾參與，旅客可搭乘台鐵至嘉義車站後，步行即可抵達中正路的活動範圍，若開車前來，周邊亦有多處公有停車場。部分活動需事先報名，包含街區走讀行程，可透過官方連結（https://pse.is/82sqha）登錄參加。今年的「二通圈生活節」不僅是一場市集或展演，更像是一場與「淑芬」的生活約會，邀請遊客在連假期間走進嘉義，體驗這座城市的溫度與創意。

圖／嘉義市政府建設處提供
圖／嘉義市政府建設處提供

圖／嘉義市政府建設處提供
圖／嘉義市政府建設處提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

連假 市集 台鐵 美食

相關新聞

全台「淑芬」嘉義報到！嘉義「二通圈生活節」連假3天熱鬧活動1次看

今年2025年國慶連假，嘉義市將迎來一場別具特色的城市嘉年華──「二通圈生活節」。活動將於10月10日至12日熱鬧登場，主題定名為「你好，我是淑芬」，以全台最常見的名字「淑芬」作為串聯，賦予活動一種既親切又幽默的地方風格。舉辦地點位於嘉義市中正路一帶的「二通圈」，透過街區串連，將老城區的創造力與在地故事重新帶入大眾視野，讓旅人走進嘉義，感受既台味又富趣味的城市氛圍。

連假就去阿里山！6間質感住宿推薦給你，愜意欣賞山嵐雲海

連假總是想找個地方放鬆嗎？上山走一趟阿里山絕對不會讓你失望。白天有滿山茶園與森林步道，晚上還能期待星空、雲海或日出的驚喜。這裡不只適合健行，也很適合窩在民宿或飯店裡，喝杯熱茶、看山嵐雲霧流動。這次就整理了幾間不同風格的住宿選擇，從包棟小屋到園區飯店都有，無論是家族旅行還是三五好友相約，都能找到最合適的落腳處。

一爐只要199元怎可能？ 「長疆羊肉爐」北部知名羊肉爐專賣 南部第一間就在嘉義市

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 嘉義的朋友啊～您們是不是常常看北部的朋友在社群上曬美食，然後心裡默默想說：「奇怪，為什麼這些名店都不開來嘉義啦？」（翻白眼）結果這次真的不用再羨慕！因為北部相當有名的

一試成主顧！ 台南東區「初到咖哩」育樂街隱藏版美食 鹹辣風味讓人驚艷

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園 這次要分享的初到咖哩是美髮師推薦給我的隱藏版好店，老實說，平常經過育樂街我根本不會注意到這家店，沒想到一試成主顧，味道真的很驚艷！沒錯，初到咖哩位於台南育

台南親子景點少一處！ 47年「兒童科學館」10／1起停業 家長錯愕：孩子最愛的地方

台南親子景點少一處！ 成立47年「兒童科學館」10／1起終止營運 家長錯愕

吃到驚喜！「上綋園牛肉麵御膳房」安平總店：紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵，大片厚切牛肉入口即化，還有川味鴨血超入味

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園 這次誤打誤撞來到台南安平區建平七街，才發現這裡的餐廳選擇好多！而且不管是哪一家，看起來都幾乎客滿。最後我們選擇走進了上綋園牛肉麵御膳房 安平總店，結果意外

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。