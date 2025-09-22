全台「淑芬」嘉義報到！嘉義「二通圈生活節」連假3天熱鬧活動1次看
今年2025年國慶連假，嘉義市將迎來一場別具特色的城市嘉年華──「二通圈生活節」。活動將於10月10日至12日熱鬧登場，主題定名為「你好，我是淑芬」，以全台最常見的名字「淑芬」作為串聯，賦予活動一種既親切又幽默的地方風格。舉辦地點位於嘉義市中正路一帶的「二通圈」，透過街區串連，將老城區的創造力與在地故事重新帶入大眾視野，讓旅人走進嘉義，感受既台味又富趣味的城市氛圍。
本次生活節的亮點包括「淑芬的房間」開箱展演，特別選址於歷史建築真珠大飯店，結合舊空間與新創意，帶來跨時代的文化對話；此外，超過20家在地店家將共同推出「淑芬同名優惠」，凡名叫淑芬或與淑芬相關的創意元素，皆能成為串聯街區消費的契機。活動還設計「淑芬好吃／好看／好玩」滿分十分地圖，讓參與者以遊戲般的方式探索城區，從美食、藝文到娛樂，全面感受嘉義生活的細膩與熱情。自六月起的「街區走讀」系列活動，也持續為生活節暖身，帶領旅人觀察街頭日常，累積對嘉義的理解與情感。
為方便民眾參與，旅客可搭乘台鐵至嘉義車站後，步行即可抵達中正路的活動範圍，若開車前來，周邊亦有多處公有停車場。部分活動需事先報名，包含街區走讀行程，可透過官方連結（https://pse.is/82sqha）登錄參加。今年的「二通圈生活節」不僅是一場市集或展演，更像是一場與「淑芬」的生活約會，邀請遊客在連假期間走進嘉義，體驗這座城市的溫度與創意。
