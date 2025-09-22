全台「淑芬」嘉義報到！嘉義「二通圈生活節」連假3天熱鬧活動1次看

連假總是想找個地方放鬆嗎？上山走一趟阿里山絕對不會讓你失望。白天有滿山茶園與森林步道，晚上還能期待星空、雲海或日出的驚喜。這裡不只適合健行，也很適合窩在民宿或飯店裡，喝杯熱茶、看山嵐雲霧流動。這次就整理了幾間不同風格的住宿選擇，從包棟小屋到園區飯店都有，無論是家族旅行還是三五好友相約，都能找到最合適的落腳處。

2025-09-21 11:00