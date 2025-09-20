不讓大佳河濱公園向日葵專美於前！「樟樹步道花海」向日葵1次看還增添山間靜謐感

秋日的貓空山城染上金黃色彩，位於文山區的「樟樹步道」花海正迎來向日葵盛開期。大片向日葵隨風搖曳，與茶園梯田交織出充滿朝氣的景致，吸引不少民眾搭乘貓空纜車上山賞花。對比早前大佳河濱公園的向日葵熱潮，山間花海則多了一份靜謐氛圍，成為市區外一處療癒的賞花去處。

圖／取自花IN台北官網

樟樹步道全長約1.1公里，路線平緩無階梯，親子及長輩都能輕鬆健行。除了現正綻放的向日葵之外，步道沿線休耕農地每年依季節規劃不同花卉，將農田轉化為層層花毯。而2026年1至2月將有金黃風鈴般的魯冰花接力登場，5月則是粉紫色的波斯菊盛放，與山區綠意相映成趣。季節交替，讓樟樹步道一年四季都能欣賞不同花景。

圖／取自花IN台北官網

圖／取自花IN台北官網

旅客若安排一日遊，建議可購買「貓纜暢遊一日票」，上午搭纜車賞花、漫步茶園步道，午後再品嚐貓空特色茶食，從花海到茶香一次收齊。遊客也提醒需攜帶防曬用品與飲水，並遵守不踩踏花圃的賞花禮節，共同維護山林花海的美好景緻。

圖／取自花IN台北官網

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」