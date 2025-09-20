芒草季來了「台北大縱走」爬了嗎？被譽為最美第三大縱走，還可登頂台北第一高峰「七星山」
隨著秋風起，台北陽明山的芒草也開始搖曳生姿，宣告屬於北台灣的「芒草季」正式登場。每年九月至十一月，金白色的芒花鋪滿山頭，吸引無數旅人登高賞景。今年想體驗不同角度的秋日山景，不妨將「台北大縱走」列入行程，特別是第三段路線，不僅能走進秋芒海洋，還能攀上台北市第一高峰「七星山」，感受都會近郊最具代表性的自然景觀。
台北市政府推動的「台北大縱走」串聯大台北山林，全程分為八段，總長達92公里，環抱城市如同一條綠色項鍊，每年都會吸引數千人攀登挑戰，完成八段還可以獲得毛巾與證書。其中第三段被譽為「最美路線」，從小油坑服務站出發，沿途行經七星山主峰、東峰、冷水坑、擎天崗，最後抵達風櫃口，全程約18公里，需時約6至8小時。登山客不僅能見證七星山火山地貌與蒸氣噴氣孔的奇景，更能在秋季芒草搖曳的山稜線上，享受壯闊視野。
作為台北大縱走的經典路段，第三段路線融合了火山地景、遼闊草原與都會遠眺視野，是初學者挑戰長程健行的首選。七星山曾因火山爆發而形成七個山頭，主峰海拔1,120公尺，不僅是台北市最高點，也是北台灣最具代表性的登山口碑。從稜線上回望，台北101與市區高樓盡收眼底，往北則可遠眺淡水河出海口與漁人碼頭，讓人一次擁抱自然與城市的雙重風貌。
若行程安排得宜，還能在冷水坑或擎天崗稍作休息，欣賞大片草原與牛群悠閒吃草的畫面。待到十月後芒草盛開，步道兩旁宛如雪白浪花隨風翻飛，更為縱走之旅添上夢幻氛圍。無論是健行愛好者，還是單純想沉浸秋日山林的旅人，都能在這段路線找到屬於自己的感動。今年秋天，不妨背起背包，趁著芒草盛放，來一趟台北大縱走第三段，將七星山與秋日美景一次收藏。
