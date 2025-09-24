「安東市場」重啟開幕「買100送100」限量開跑！，再抽微波爐與金錢龜，還有美食與推薦攻略1次看

台灣的安東市場歷經去年大火後，整修近一年，將於2025年10月10日正式重啟，當天上午8點開賣特別推出「買100送100」回饋券，10點舉辦盛大的開幕典禮與剪綵，市府長官、地方民代與攤商齊聚，象徵市場重生。此次以「重啟安東 再相逢」為主題，邀請民眾再次走入市場，感受久違的熱鬧氛圍。

圖／安東市場自治會提供

安東市場美食推薦1次看，海鮮麵蜜汁雞腿統統有

雖然安東市場會想到韓國的安東市場，但其實素有「庶民美食集散地」之稱的安東市場台北就有，並且傳統小吃與新創料理並存。過去不僅是附近住戶和家庭主婦們採買生活用品及生鮮蔬果食材的好去處，過去必吃推薦包括：海鮮麵、蜜汁雞腿與日料等，此次重啟預計攤商們也將有新的攤位，讓市場注入新的能量。不論是台北人懷念的味道，還是遊客想要探索的在地特色，安東市場都能滿足。

圖／取自台北市市場處官網

圖／取自台北市市場處官網

安東市場開幕優惠與抽獎活動再抽金錢龜與微波爐

為迎接開幕，10月1日至9日民眾就可以去市場消費了，只要滿額即可兌換抽獎券，並參加10月10日的摸彩活動。開幕當天不僅有「買100送100」回饋方案，還規劃大獎抽獎，包括黃金金錢龜、微波爐與平安龜等好禮，希望將吸引大批民眾湧入，再現往日人潮。消費者不僅能嚐美食、買食材，還能把好運和驚喜一起帶回家，趕快揪婆婆媽媽一起來參加活動了。

僅示意非抽獎券請勿翻印。 圖／安東市場自治會提供

安東市場值得推薦的原因：庶民文化的傳統美食市場

安東市場的重生，不僅是一個傳統市場的再啟航，更代表社區居民與攤商的再相逢。經過升級的攤位環境，讓購物體驗更加舒適，同時保留人情味與庶民文化。對遊客來說，安東市場是認識台北生活的最佳場域；對在地居民而言，這裡是日常與情感的交會點。最後，安東市場自治會也誠摯邀請市民與旅人於10月1日起走進安東市場，支持攤商、享受優惠，並在市集中找到最道地的美食推薦。

圖／取自台北市市場處官網

圖／取自台北市市場處官網

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」