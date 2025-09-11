5大飯店推「尾牙春酒優惠」專案1次看！早鳥9折、優惠上萬元統統有

迎接年末尾牙與春酒檔期，台北多家飯店已陸續上線專屬宴席與團餐方案，從升級自助Buffet到精緻桌席、從小桌私廳到大宴會場，提供彈性的時段、價位與早鳥回饋，滿足企業不同規模與預算需求。UDN以下整理五大飯店最新專案介紹與優惠，一起來看看吧

南港老爺行旅 Soft Kitchen 推出「馬上FOOD有」尾牙春酒專案，每桌 20,800 元＋10%，早鳥享九折優惠，11 月 30 日前完成預付訂金再享免服務費。席間提供果汁與自助啤酒機無限暢飲，周一至周四午餐時段另有每桌 19,800 元＋10% 平日優惠。老客戶與簽約企業再加贈無酒精 Fruit Punch 乙缸，強打自助升級與暢飲方案。

圖／南港老爺行旅提供

台北花園大酒店：四餐廳多元選擇，宴會廳可容百人並搭贈住宿券

台北花園大酒店自 10 月至 2026 年 3 月 31 日，館內四大餐廳推出多元專案：宴會廳中式桌席平日每桌 14,800 元起＋10%，滿額 50 萬送瑞穗天合住宿券；饗聚廚房自助百匯 888 元起＋10%，滿 60 人可包場；thai thai 主打泰式料理，每位 600 元起＋10%；PRIME ONE 牛排館平日每位 1,580 元起＋10%。宴會廳另備小包廂與可容納 300 人以上大空間，並提供果汁暢飲、滿十桌送卡拉OK等優惠，適合大型企業年會。

圖／台北花園大酒店提供

瀚寓酒店「瀚寓紅運旺年宴」鎖定小型企業，自 2025 年 11 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日推出三種價位桌席：經典 26,800 元、至尊 28,800 元與御璽 32,800 元（均＋10%）。每席含 10 道佳餚，包括「蔥油鮮露蒸龍虎斑」、「奶油胡椒大明蝦佐帕瑪森軟法」及「乾燒酒釀龍蝦佐黃金蘿絲捲」，展現精緻中西合璧菜色。9 月 30 日前預訂享免一成服務費、果汁贈送及免費投影設備等早鳥優惠，最高可省逾 1.5 萬元。

圖／瀚寓酒店提供

圖／瀚寓酒店提供

台北喜來登大飯店：五星名廚規劃專屬菜單，場地配備齊全

台北喜來登自 2025 年 12 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日推出尾牙春酒專案，中式桌席每桌 19,800 元起＋10%，週四至週六 22,800 元＋10%；西式自助餐每位 2,000 元＋10%。專案包含紅酒、果汁暢飲與節慶裝飾，並免費提供專業燈光音響、摸彩箱及停車服務。位於捷運善導寺站黃金地段，宴會廳空間寬闊並設 310 吋 LED 大螢幕，可容納上千人。加購啤酒、白酒暢飲選項彈性十足，15 桌以上再贈十二廚自助餐下午茶券，適合大型企業或百人盛會。

圖／台北喜來登大飯店提供

台北遠東香格里拉飯店：尊榮宴會廳＋豪華酒水升級，多桌數享住宿券

遠東香格里拉針對尾牙春酒推出中式桌宴及自助饗宴，週日至週二每桌 20,800 元＋10%，週三至週四 24,800 元＋10%，週末 26,800 元＋10%；自助餐每位 2,080 元至 2,680 元＋10%。專案含果汁暢飲，週五、週六再加碼啤酒暢飲與紅酒兩瓶。另可選擇加價紅酒或啤酒三小時暢飲，並享低價開瓶服務。訂席 5 桌以上送 Café 下午茶券，25 桌以上再贈客房住宿券與早餐，並提供舞台、燈光音響、摸彩箱及停車等完整配套。大型宴會廳最低 3 桌起，小至獨立包廳，大至 350 吋 LED 巨幕場地皆可靈活配置。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北香格里拉飯店提供

