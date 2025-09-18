限時2天「台南這些古蹟」免費開放！2025「全國古蹟日」免門票 文藝一日遊「國定古蹟、市定古蹟到歷史建築」全集齊

毛孩早已成為家庭中不可或缺的一員，牠們的生日也值得留下難忘回憶。位於台大公館商圈的「瀚寓夏天」即日起至12月30日推出「寵伴慶生假期」住房專案，飼主帶著壽星毛孩入住指定房型連續兩晚，每晚3,300元起，不僅可獲得寵物鮮食品牌「汪事如意」生日蛋糕與派對組合，還能拿到「Hannahspring」生日小禮包，贈品總價值近1,300元，需於入住前5日完成預訂。此外，於10月31日前入住，還可依房客人數加贈「桃醉啤酒」，讓旅程充滿滿滿的儀式感。

2025-09-18 14:29