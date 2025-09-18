限時2天「台南這些古蹟」免費開放！2025「全國古蹟日」免門票 文藝一日遊「國定古蹟、市定古蹟到歷史建築」全集齊
限時兩天「台南這些古蹟」免費開放！2025「全國古蹟日」定在9/20、9/21，台南響應古蹟日特別開放「8個文化古蹟」免費參觀，邀請民眾安排來趟古蹟一日遊！
文化部文化資產局將每年九月第3個週末定為「全國古蹟日」，台南每年定期響應活動並自民國100年擴大為「古蹟月」。今年於9/20、9/21兩日間免費開放「8個知名古蹟」，集結四個國定古蹟「赤崁樓、安平古堡、億載金城、台南山上花園水道博物館」、三個市定古蹟「安平樹屋暨原德記洋行、水交社文化園區、麻豆總爺糖廠」及歷史建築「仁德二空防空碉堡」等共8個重要文化資產，統統能免門票逛好逛滿。
此外，免費開放的園區內也有部分商家配合活動推出優惠，像是水交社文化園區的麵食餐廳「相聚場」能免費升級套餐、「邊城咖啡坊」霜淇淋外帶9折，以及仁德二空防空碉堡「旗袍/漢服體驗」優惠價等，實際活動依各店現場為準。
全國古蹟日 台南8個文化古蹟免費開放
活動日期：2025/9/20、9/21
免費開放文資點：
國定古蹟｜赤崁樓、熱蘭遮堡遺構（安平古堡）、二鯤鯓礮臺（億載金城）、原台南水道（台南山上花園水道博物館）
市定古蹟｜原英商德記洋行（安平樹屋暨原德記洋行）、原水交社宿舍群（水交社文化園區－台南市政府文化局）、麻豆總爺糖廠（總爺藝文中心）
歷史建築｜仁德二空防空碉堡（二空新村－台南市政府文化局）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言