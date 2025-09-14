免費逛博物館！2025「全國古蹟日」要來了 國立歷史博物館「購票買1送1」兩日限定 朝聖「5萬多件文物」超精彩

門票買一送一！2025「全國古蹟日」即將到來，國立歷史博物館特別推出活動共襄盛舉，於指定兩日購票參觀即可憑票根再享免費參觀乙次，可於一年內擇日使用。

國立歷史博物館迎接2025「全國古蹟日」，9/20、9/21連續兩天於當日購票參觀本館，即可於一年內憑該票根再享免費參觀乙次（不含國際售票特展），相當於買一送一。

此外，還有隱藏版「博物館聯盟優惠」，凡持有國立海洋科技博物館、國立台灣科學教育館、國立自然科學博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館、故宮博物院本院及南院等任一館當年度門票票根、有效會員卡，即可以半價的40元優惠票（全票80元）參觀歷史博物館常設展。

「國立歷史博物館」收藏5萬多件文物，商周青銅器、唐三彩、玉器、民初家具等從史前彩陶到當代書畫統統有，每件都具有濃厚歷史故事，非常值得走訪探索。

國立歷史博物館（正館）

地址：台北市中正區南海路49號

開放時間：週二至日10:00-18:00（週一休館）

