聽新聞
0:00 / 0:00
免費逛博物館！2025「全國古蹟日」要來了 國立歷史博物館「購票買1送1」兩日限定 朝聖「5萬多件文物」超精彩
門票買一送一！2025「全國古蹟日」即將到來，國立歷史博物館特別推出活動共襄盛舉，於指定兩日購票參觀即可憑票根再享免費參觀乙次，可於一年內擇日使用。
國立歷史博物館迎接2025「全國古蹟日」，9/20、9/21連續兩天於當日購票參觀本館，即可於一年內憑該票根再享免費參觀乙次（不含國際售票特展），相當於買一送一。
此外，還有隱藏版「博物館聯盟優惠」，凡持有國立海洋科技博物館、國立台灣科學教育館、國立自然科學博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館、故宮博物院本院及南院等任一館當年度門票票根、有效會員卡，即可以半價的40元優惠票（全票80元）參觀歷史博物館常設展。
「國立歷史博物館」收藏5萬多件文物，商周青銅器、唐三彩、玉器、民初家具等從史前彩陶到當代書畫統統有，每件都具有濃厚歷史故事，非常值得走訪探索。
國立歷史博物館（正館）
地址：台北市中正區南海路49號
開放時間：週二至日10:00-18:00（週一休館）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言