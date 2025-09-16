饗食天堂99元、日韓機票999元！ 連9天「暢秋旅遊節」開搶 銅板價爆品天天搶 還能抽Switch 2

秋冬旅遊省翻！ 易遊網「暢秋旅遊節」線上旅展自9月16日至24日限時9天登場，全站最低3折起，天天祭出銅板價爆品，從9元「日本eSIM吃到飽」、99元「饗食天堂餐券」，到999元「沖繩、首爾單程機票」統統有，還能抽賞楓機票、香港雙人機加酒及Switch 2，超值優惠吸引旅客搶先部署秋冬行程。

日本賞楓團推薦日本東北5日行程，每人最低免3萬。圖／易遊網提供

活動期間每日都有指定時段優惠，上午11點的限量爆品最受矚目，包括9月16日推出9元eSIM與99元餐券、9月17日有999元沖繩及首爾單程機票、9月22日更限搶99元環島之星套票。另有每日10點折扣碼、APP點數免費領取等驚喜，讓人買到手軟。

每日都有指定時段優惠，上午11點的限量爆品最受矚目。圖／易遊網提供

賞楓旺季將至，機票同樣祭出大幅優惠，航空公司票價下殺76折起。像是首爾來回含稅8,500元起、東京6,355元起、大阪12,560元起，價格幾乎直逼廉航。長程航點也同步降價，歐洲航線最低不到2萬元即可成行，蘇黎世來回含稅19,852元起，巴黎、羅馬也有超甜票價。

搭阿提哈德航空飛羅馬，來回含稅最低24,256元就能暢遊歐洲名城。圖／易遊網提供

飯店住宿同樣亮眼，濟州島「麗晶海洋酒店」每晚2,240元起、沖繩「那霸柔婕閣酒店」1,730元起，北海道「札幌站前Forza酒店」更只要2,000元起，讓小資族也能入住星級飯店。

入住「沖繩那霸柔婕閣酒店」，每晚最低2千有找。圖／易遊網提供

國旅優惠也不缺席，台南自由行每人999元起就能入住設計旅店；升級五星級「晶英酒店」含車票只要1,999元起。澎湖3天2,999元起，還能入住五星級澎澄飯店，價格甚至比單買機票還便宜。

活動期間全站下單不限金額即可抽日韓賞楓機票；透過APP下單還能抽香港雙人機加酒，新會員更有機會抽中任天堂Switch 2。參與社群活動，也有機會把GoPro Hero 13與9,000元旅遊金帶回家！

搭乘「環島之星萌旅號」玩台南，含來回車票與飯店住宿，限量優惠每人999元起。圖／易遊網提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」