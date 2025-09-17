2027元本旅遊獨家包船南極 到雪丘島尋找《快樂腳》

快訊

聯合新聞網／ TTN旅報
2027元本旅遊將南極 行程延伸至皇帝企鵝棲息地雪丘島。 圖／元本旅遊 提供
2027元本旅遊將南極 行程延伸至皇帝企鵝棲息地雪丘島。 圖／元本旅遊 提供

【文・旅報傳媒】

元本旅遊宣布將在2027年第5度極地包船，第3度包下日月合朔II號前往南極，同時於9／3與詩寧集團（Scenic Group）日前簽署戰略合作協議，確認元本旅遊為詩寧集團台灣地區唯一合作的極地包船合作夥伴，同時2026、2027年繼續合作包船航次。

元本旅遊董事長游國珍進一步指出，元本旅遊作為詩寧集團（Scenic Group）台灣地區唯一的極地包船合作夥伴，不斷與詩寧集團共同探討行程創新的可能性，2026年的南極計畫除了規劃冰登陸、衝進南極圈以外，2027年的航次更將運用日月合朔II號PC6等級的破冰能力，搭配配備的2部直升機前往雪丘島，2天的停留時間，一睹地球上最大型，也是少數會在冬季海冰上繁殖的皇帝企鵝（Emperor Penguin），創造獨一無二的體驗。2006年澳大利亞製片的動畫電影《快樂腳》（Happy Feet）曾紅極一時，內容就說的就是皇帝企鵝的故事。

到訪南極的旅客，約僅有2.5％旅客見過皇帝企鵝。 圖／元本旅遊 提供
到訪南極的旅客，約僅有2.5％旅客見過皇帝企鵝。 圖／元本旅遊 提供

雪丘島是一個位於南極洲的島嶼，以其冰雪覆蓋的地形而聞名，擁有高山和冰川。而南極企鵝通常到了冬季就會往北遷移，唯有耐得住零下20度嚴寒的皇帝企鵝會留下來，尤其雪丘島更是重要的繁殖棲息地。根據調查，前往南極的旅客中，約僅有2.5%的旅客見過皇帝企鵝，因此雪丘島原本也安排2日停留時間，將看見皇帝企鵝的機率最大化。

