2025「府城漢堡啤酒節」回來了！晶英酒店攜手職人推「呷堡趁燒」餐盒，還有數十種漢堡必吃

台南向來是饕客心中的美食聖地，今年9月13、14日將在小西門國泰置地廣場迎來「第七屆府城漢堡啤酒節」。活動以「火」為主題，象徵台南人對料理溫度與熱情的堅持。現場不僅集結十多家特色漢堡名店，更串聯冰品、甜點、精釀啤酒與手作市集，還有街頭藝人現場演出、推啤酒比賽與活力帶動跳，從白天一路嗨到夜晚，讓味蕾與氣氛同時升溫。

今年話題最高的焦點，莫過於台南晶英酒店與「火火火」團隊合作推出的限定聯名餐盒。四款創意漢堡包含「焦糖洋蔥培根堡×竹炭可頌甜甜圈」、「炸雞堡×塔塔醬」、「全牛肉堡×義式堅果香草醬」，以及「起司油封鴨小法棍」，搭配兩款飲品只要699元，每盒都走份量豪邁、風味濃烈的路線。活動一開放預購便引發搶購，數量有限，想嚐鮮的民眾得把握機會。

除了聯名餐盒，現場更有多家創意品牌展現各自的「火感料理」。像「黑膠漢堡」以厚實牛肉搭配黑色麵包，打造獨特嘻哈風格；「禾田Food Truck」則以炭烤美國牛胸腹片，結合馬告胡椒與青檸帶來鮮烈口感；「斑迪美式餐廳」推出鱸魚與牛肉雙拼的「牧海饗牛堡」，海陸交融，挑戰味蕾新高度。還有韓式「오!五花」把烤五花肉與可頌鬆餅融合，展現跨國新潮風味，令人期待。

甜點控同樣能在活動中找到驚喜。「緩食甜點」將花生、培根與起司製作成迷你馬卡龍堡，成為打卡亮點；「BLACK LULU」則把布朗尼、抹茶醬與起司片夾入達克瓦茲餅體，營造出法式甜點般的漢堡風情。另有以波本威士忌入味的雙層牛肉堡、結合泰式瑪莎曼咖哩的創意料理，甚至連飾品品牌也以「漢堡盒」作為展示巧思。趕快揪團一起讓今年的府城漢堡啤酒節更熱鬧吧！

預訂漢堡：https://silktn.com/Ve0ER

活動日期：9/13(六)、9/14(日)

活動時間：11:00-21:00

活動地點：台南小西門國泰置地廣場

