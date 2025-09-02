2025麗星郵輪高雄出發全新航線！探索星號爽搭四大路線總整理：菲律賓、越南、沖繩全收錄

【麗星郵輪 】探索星號（名勝世界壹號）2025 高雄出發全新航程通通在這裡！週末輕旅行🆚東南亞跳島，哪個才是你心目中完美的郵輪假期呢？AsiaYo一口氣整理最熱門3~6 天高雄出發郵輪行程：從菲律賓秘境、越南雙城、沖繩三島到公海之旅，快速幫你搞懂航程特色、船上美食、必玩設施🛝！





🐬【麗星郵輪】探索星號 高雄出發航次 懶人包

搭郵輪出國玩變得超簡單！今年秋冬【麗星郵輪】探索星號帶大家搭上高雄港出發郵輪，不用搭長途車北上，更不用等飛機轉機，輕鬆出國、秒開啟度假模式 ✈️想去沖繩、越南還是菲律賓秘境海島？這篇幫你一次搞懂！





✨麗星郵輪 探索星號 航線怎麼選？四大熱門行程懶人比一比！

圖:AsiaYo提供

✨搭郵輪從高雄港出發有什麼優點？

🏆 直接從台灣南部搭船出國，別人還在北上基隆港或桃園機場，你已經登船開啟假期模式🌏

🏆 不用搶機票、不怕班機延誤🛫一趟停靠多個港口，不用花時間搭機轉點～

🏆 航程選擇多，週末衝出國剛剛好✅6天完整假期超過癮！





✨搭麗星郵輪從高雄港出發吃什麼？玩什麼

圖:AsiaYo提供

圖:AsiaYo提供

🆕【麗星郵輪】探索星號 高雄出發菲律賓航次推薦

全新菲律賓航程讓南部朋友超興奮🌴從高雄出發郵輪旅遊，停靠長灘島、公主港，全都美到不行～不管你愛拍照、愛潛水還是想漫步海灘放空，這條路線都有適合的站點！快來看看有哪些不能錯過的菲律賓景點吧～☀️

圖:AsiaYo提供

📍佬沃｜呂宋島西北部的城市，有豐富歷史文化景點、殖民遺跡，還有菲律賓唯一沙漠(沙丘)。

➡️ 熱門景點：抱威教堂 (巴洛克建築) 、佬沃沙丘 (沙上活動)、 馬可仕行館 (總統故居)





📍科隆島｜潛水迷的天堂，以沉船遺跡聞名，吸引不少愛好者下水探險⚓。

➡️ 熱門景點：凱央根湖 (菲律賓最乾淨湖泊) 、雙子潟湖 (浮潛秘境)、 二戰沉船潛點 (潛水聖地)





📍公主港｜位在巴拉望省中東部，又稱普林塞薩港，擁有地下河&豐富生態。

➡️ 熱門景點：公主港地下河流國家公園 (鐘乳石奇景)、 烏貢岩洞 (洞穴探險＆高空滑索)、 巴拉望野生動物救援與保護中心 (鱷魚農場＆動物保育基地)





📍長灘島｜世界最有名細白沙灘＆海島假期景點之一，水上活動與夜生活豐富。

➡️ 熱門景點：白沙灘 (世界最美沙灘)、 普卡海灘 (貝殼沙灘)、 聖母礁岩 (夕陽美景打卡點)





【麗星郵輪】探索星號～菲律賓佬沃3天/週五高雄出發

🐬推薦原因：

✔️利用週末輕鬆出國，小資族也能說走就走，不需多請假

✔️探索西班牙風老城＋沙丘越野，一次體驗兩種風格玩法

🐬行程安排：

✔️高雄港 ➡️ 佬沃（庫裡芒）➡️ 高雄港





【麗星郵輪】探索星號～菲律賓6天/週日高雄出發

🐬推薦原因：

✔️一次停靠菲律賓多港口，景點豐富&值回票價！

✔️乘船跳島、潛水、歷史巡禮，玩法精彩，滿足全家人！

🐬行程安排：

1️⃣ 高雄港 ➡️ 佬沃 ➡️ 科隆島 ➡️ 公主港 ➡️ 海上巡遊 ➡️ 高雄港

2️⃣ 高雄港 ➡️ 佬沃 ➡️ 科隆島 ➡️ 長灘島 ➡️ 海上巡遊 ➡️ 高雄港

3️⃣ 高雄港 ➡️ 海上巡遊 ➡️ 科隆島 ➡️ 公主港 ➡️ 海上巡遊 ➡️ 高雄港





🆕【麗星郵輪】探索星號 高雄出發越南航次推薦

搭郵輪從高雄出發越南🇻🇳，走訪世界遺產下龍灣、文化古都峴港，享受結合山海景色與歷史建築的慢步調假期～

圖:AsiaYo提供

📍峴港｜結合歷史與自然風光，是越南中部的旅遊重鎮，推薦給愛好文化與攝影的人。

➡️ 熱門景點：五行山（洞窟與佛像）、美溪海灘（亞洲最美海灘）、漢江橋夜景（超浪漫💘）





📍下龍灣｜被譽為「海上桂林」，適合搭船、打卡拍照或參加洞穴探險📸。

➡️ 熱門景點：天宮洞（鐘乳石奇景）、退屈女神像（地標＆傳說）、下龍灣觀景船（最佳視角🥇）





【麗星郵輪】探索星號～越南6天/日高雄出發發

🐬推薦原因：

✔️中越古城峴港＋北越奇景下龍灣，雙重享受！

✔️海景風光搭配世界遺產，長輩最愛文化之旅！

🐬行程安排：

✔️高雄港 ➡️ 海上巡遊 ➡️ 峴港 ➡️ 下龍灣 ➡️ 海上巡遊 ➡️ 高雄港





🐠【麗星郵輪】探索星號 高雄出發沖繩航次推薦

高雄搭船就能直達沖繩！用6天行程一次玩遍那霸、宮古島、石垣島，不管是想打卡美景、放鬆看海，還是血拼購物🛍️，全都能排進行程裡～「郵輪假期＋岸上觀光」最適合不想自駕的懶人玩家！

圖:AsiaYo提供

📍那霸｜沖繩的苦瓜、阿古豬是必吃美食🐷市區有多個商圈和親子景點，是受歡迎的購物天堂。

➡️ 熱門景點：前濱海灘、伊良部大橋、砂山海灘





📍宮古島｜以白沙海灘和清澈藍海聞名，適合放空漫步，也能開車上橋拍出無敵海景。

➡️ 熱門景點：前濱海灘、伊良部大橋、砂山海灘





📍石垣島｜擁有珊瑚礁和海灣風光🪸，也能從這裡跳島前往西表島、竹富島，玩法豐富多元。

➡️ 熱門景點：川平灣、石垣市公設市場、平久保崎燈塔





【麗星郵輪】探索星號～沖繩三島6天/週日高雄出發

🐬推薦原因：

✔️輕鬆玩遍 那霸、宮古島、石垣島 三大沖繩人氣景點！

✔️免北上基隆港，高雄直接出發～把握每分每秒郵輪時光！

🐬行程安排：

1️⃣ 高雄港 ➡️ 海上巡遊 ➡️ 宮古島 ➡️ 石垣島 ➡️ 那霸 ➡️ 高雄港

2️⃣ 高雄港 ➡️ 海上巡遊 ➡️ 那霸 ➡️ 宮古島 ➡️ 石垣島 ➡️ 高雄港





🐠【麗星郵輪】探索星號 高雄出發公海之旅推薦

年底特休用完，又想出去玩怎麼辦？報名週五從高雄港出發的公海行程，免請假、免提早到北部集合，週末輕旅行輕鬆GET！

圖:AsiaYo提供

【麗星郵輪】探索星號～公海3天/週五高雄出發

🐬推薦原因：

✔️週五出發、週日返港，不請假爽玩三天兩夜～

✔️專為享受船上設施所設計，不靠岸、不停船，超實惠！

🐬行程安排：

✔️高雄港 ➡️ 海上巡遊 ➡️ 高雄港





🗺️怎麼去高雄港最方便？

想搭【麗星郵輪】從高雄出發，卻不知道怎麼去港口嗎？不管你從外縣市來，還是住高雄在地人，這兩招超方便的交通方式讓你優雅準時登船～

圖:AsiaYo提供

🚄 搭高鐵＋轉乘

⭐優點：省時、省體力，高鐵左營站轉乘接駁/捷運/計程車即可抵達！

🧜建議對象：外縣市旅客、長輩同行





🚗 包車直達

⭐優點：行李多免煩惱，可指定時間與上車地點。

🧜建議對象：家庭、朋友同行、小資包團





除了探索星號，親子最愛的 歌詩達郵輪 也有從高雄出發沖繩的行程喔，還有超Q的「小船長＆小公主體驗」活動👑，讓孩子們假期超難忘！如果想換個玩法，現在也能手刀預訂越南跟團行程，揪好友一起出國放空、玩水、吃美食，AsiaYo全都幫你安排好啦✈️～





延伸閱讀

2025飛航郵輪懶人包｜為什麼選擇飛航郵輪？5分鐘快速了解出國體驗Fly Cruise注意事項！

高雄港搭郵輪必讀！2025、2026超夯航線推薦＋省時玩法、交通資訊、選船指南大公開

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」