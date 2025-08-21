七夕期間限定！安平直航澎湖馬公跳島遊 憑住宿可享「兩人同行999元」船票優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】為推廣跳島旅遊，「台南安平－澎湖馬公觀光交通船」週二與週五自台南安平商港直航澎湖馬公港，單程航程約2.5小時，149席座位歡迎遊客搭乘。08/25-08/29搭配七夕節慶，特別推出期間限定「安馬線七夕特惠方案」，鼓勵情侶、親友組團搭乘台南安平－澎湖馬公直航船班，一同體驗海上浪漫跳島行程。

▲安馬線七夕優惠方案。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市長黃偉哲表示，台南是文化首府與美食天堂，而澎湖則是深受國人喜愛的海島旅遊勝地。台南安平直航澎湖，不但讓雙城交通更便利，也讓市民與遊客可以更輕鬆規劃從台南出發、暢遊澎湖的夏季行程。今年開航的「安平－馬公觀光交通船」，為暑期觀光注入全新活力，航程約2.5小時，讓旅客能從古都台南直達澎湖馬公，免去中途轉運舟車勞頓，開啟輕鬆便捷的海島假期。此次也請觀旅局配合七夕活動，結合台南住宿與船票優惠，不僅可促進在地旅宿業者收益，也鼓勵旅客延伸停留，深度體驗台南歷史、美食與夏日風情。

台南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長林國華指出，此航線是在觀旅局積極整合中央資源與地方航商努力促成，安平港直航馬公不僅節省交通時間，更創造從城市漫遊延伸到海島風情的全新玩法，目前已與10家台南在地及澎湖當地的旅行社合作推出跳島套裝遊程，強化「台南－澎湖」雙城觀光動線，也讓旅客可透過安平港作為節點，串接台南「台灣好行」98府城台江線、東山咖啡線、梅嶺線等台灣好行路線，規劃跳島結合台南市區或郊區的延伸遊程，打造從古蹟、美食、自然生態到離島風光的多元旅遊體驗。七夕是傳遞愛與幸福的節日，安馬線也推出限定超值船票優惠，希望更多情侶與家人能在台南留下美好回憶，再延伸旅程到澎湖，感受離島魅力，來趟不一樣的台南行。

▲安平馬公觀光船－跳島旅遊好選擇。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，本航班由詠傑海運「雙吉福氣輪」負責營運服務，航線自安平商港4號碼頭出發，航行期間為114年8-9月、週二五往返台南及馬公，全票原價1500元，現在優惠價只要999元，半票600元，提供旅客高CP值的跳島新選擇。為迎接七夕情人節即將到來，更特別推出期間限定「安馬線七夕特惠方案」，鼓勵情侶、親友組團搭乘「台南安平－澎湖馬公」直航船班，一同體驗海上浪漫跳島行程。特惠活動分為兩階段，凡於08/25-08/28期間入住台南合法旅宿，憑住宿證明即可享有「兩人同行只要999元」的超值船票優惠；若為08/29七夕當天住宿台南，更可享有「兩人同行只要777元」的限時驚喜價。

有關「安平－馬公」航班訂票資訊請參閱「詠傑海運－雙吉福氣輪」官方 Facebook 粉絲專頁，另有客服專線提供24小時諮詢。更多套裝遊程訂購請洽：台南神川國際、永和國際、嘉年華、東立、麗群、大聲、星宇旅行社、五福旅行社台南分公司、旅天下台南南紡門市及澎湖亞盟旅行社。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野