聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳靜微攝影
▲圖片來源：陳靜微攝影

苗栗秋日必打卡的夢幻花景來了！卓蘭白布帆甜根子草盛開，整片雪白花海與山景交織出詩意畫面。白色花穗在秋風中搖曳，與大安溪畔的花海共譜最浪漫的姿態，深情迎接旅人的到來。



每年入秋，苗栗縣卓蘭白布帆堤防一帶，總會迎來甜根子草盛開的浪漫季節。這片緊鄰大安溪河畔的花海，如同為大地鋪上了一層柔軟的白色羽毛毯，隨風搖曳間閃爍著秋天獨有的溫柔光芒。此時的卓蘭，成為攝影愛好者與旅人心中的夢幻場景，吸引不少人專程前來捕捉這份唯美。


▲圖片來源：陳靜微攝影
▲圖片來源：陳靜微攝影


多變取景角度，捕捉獨特意境

在卓蘭白布帆，你可以走入甜根子草花叢中，拍攝滿版雪白畫面，營造如置身仙境的氛圍；也可以利用堤岸邊的紅毛草作為前景，搭配遠方山景，創造更有層次感的照片。若選擇坐在堤防台階上，從高處俯瞰整片花海，更能感受到壯闊與浪漫交織的視覺震撼。


▲圖片來源：陳靜微攝影
▲圖片來源：陳靜微攝影

▲圖片來源：陳靜微攝影
▲圖片來源：陳靜微攝影


紫葉狼尾草的溫柔點綴

除了甜根子草的雪白浪漫，這裡還能遇見色澤溫暖的紫葉狼尾草。紫色與白色的交織，讓拍攝畫面更添溫柔氣息，不論是單人寫真還是情侶合影，都能拍出宛如雜誌封面的美感。不同光線下，紫頁狼尾草的色調變化也讓照片更有層次感與故事性。


▲圖片來源：陳靜微攝影
▲圖片來源：陳靜微攝影


從國道1號轉入140縣道，即可抵達位於苗栗與台中交界的大安溪河畔白布帆堤防。花海沿著河岸延伸，隨意停留在不同位置取景，都能收穫驚喜畫面。這裡不僅是秋季攝影的熱門地點，也是與家人朋友悠閒散步、感受秋風與自然之美的絕佳去處。


▲圖片來源：陳靜微攝影
▲圖片來源：陳靜微攝影


【卓蘭白布帆甜根子草】

景點地址：可直接導航「卓蘭甜根子草」


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


白色羽毛鋪滿大安溪畔！苗栗卓蘭白布帆「甜根子草」花海超唯美

