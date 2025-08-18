快訊

遠雄海洋公園「免費入園」來了！一日限定、現省990元 加碼抽「免費門票、哥吉拉周邊商品」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／遠雄海洋公園提供
圖／遠雄海洋公園提供

遠雄海洋公園免費入園」來了！遠雄海洋公園宣布，8/22「怪獸集結日」凡穿戴指定主題物品並打卡直接免門票，全票現省990元不容錯過。

全台唯一水上哥吉拉現身遠雄海洋公園。圖／遠雄海洋公園提供
全台唯一水上哥吉拉現身遠雄海洋公園。圖／遠雄海洋公園提供

花蓮高人氣「遠雄海洋公園」於本週五(22)推出「怪獸集結日」活動，活動當日凡穿戴或攜帶哥吉拉/恐龍主題物品，拍照打卡並上傳個人FB或IG，即享免費入園，各種主題相關物品皆可，讓你輕鬆省下門票錢。

圖／遠雄海洋公園提供
圖／遠雄海洋公園提供

圖／遠雄海洋公園提供
圖／遠雄海洋公園提供

此外，即日起至8/31，遠雄海洋公園粉專再加碼線上趣味活動，在留言區以「哥」、「吉」、「拉」三個字造句並補上指定通關密語，就有機會獲得遠雄海洋公園單人門票、哥吉拉主題商品等好禮。

美人魚實境秀。圖／遠雄海洋公園提供
美人魚實境秀。圖／遠雄海洋公園提供

遠雄海洋公園 怪獸集結日

活動日期：2025/8/22

活動內容：活動當日凡穿戴或攜帶哥吉拉/恐龍主題物品，拍照打卡並上傳個人FB或IG，即享免費入園

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號

