快訊

吳淑珍「姿勢性低血壓」一度休克 醫示警一情況恐有生命危險

農曆7月鬼門開！命理師點名5生肖財運攀升：升官加薪、投資賺翻

親子夏日必玩！八里「城市沙雕展×數碼寶貝」登場 22座巨型沙雕、6大光雕、火舞秀免費拍

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
2025八里城市沙雕展。圖／翻攝新北水漾臉書粉專
2025八里城市沙雕展。圖／翻攝新北水漾臉書粉專

亞古獸要進化啦！2025八里城市沙雕展首度聯手《數碼寶貝》，把經典角色統統搬進八里左岸，打造22座壯觀沙雕與6座炫麗光雕裝置，現場不僅能免費參觀拍照，還能透過趣味心理測驗，找到屬於自己的專屬數碼夥伴，粉絲絕對不能錯過。

圖／翻攝新北水漾臉書粉專
圖／翻攝新北水漾臉書粉專

這次沙雕展以「被選召的孩子們」為核心，規劃出「創始之地」、「徽章試煉」、「成長試煉」、「究極對決」四大展區，從小學生時期的回憶一路勾起，展覽自即日起一路展出到10/12止，全程免費入場，還能順便欣賞八里左岸的河岸風光。特別的是，8/16開幕當天下午5點半，現場更有特技表演與火舞秀，讓夜晚氣氛更熱鬧。

圖／翻攝新北水漾臉書粉專
圖／翻攝新北水漾臉書粉專

圖／翻攝新北水漾臉書粉專
圖／翻攝新北水漾臉書粉專

喜愛動手創作的大小朋友，也能參加超人氣的「小小沙雕師」體驗課程，由專業沙雕師親自教學，共有8/16、8/23、8/30、9/13四個場次，每場90分鐘，限8至15歲青少年報名參加，額滿就沒有囉！

圖／翻攝新北水漾臉書粉專
圖／翻攝新北水漾臉書粉專

另外，展覽期間提供了數家周遭合作商家優惠，還能玩「心理測驗」拿好康，掃描現場QRCODE進行任務，找到本命數碼寶貝並完成進化，就能到服務台換取限量小禮物（8/16當天18:30起開放兌換，送完為止）。

圖／翻攝新北水漾臉書粉專
圖／翻攝新北水漾臉書粉專

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

沙雕 展覽

相關新聞

親子夏日必玩！八里「城市沙雕展×數碼寶貝」登場 22座巨型沙雕、6大光雕、火舞秀免費拍

親子夏日必玩！八里「城市沙雕展×數碼寶貝」登場 22座巨型沙雕、6大光雕、火舞秀免費拍

2025太魯閣最新開放資訊總整理！ 花蓮旅遊行程+12個親子景點大推薦

絕美的“太魯閣國家公園”陸續開放了！我們整理出目前開放與封閉區域、注意事項、交通時段，及花蓮行程推薦與親子友善景點，帶你重返最美的東台灣！

班機再早都能好好睡！「桃園機場周邊住宿」精選 不用擔心趕不上飛機

【FunTime小編群】近幾年，隨著廉價航空的普遍與盛行，不少人會選擇較多紅眼班機的廉航來省下機票錢。桃園機場是台灣航線數最多的機場，不少航線目前都只有桃園出發，此外，桃園機場更於2017年，創下4500萬的乘客運輸量。雖現今已有相當方便的機場捷運，但末班車都在晚上十一點半前就結束行駛，對於紅眼班機的旅客來說，要抵達市區或是凌晨前往機場並不是件容易的事。因此，今天小編決定特別為大家整理幾間廣受好評的桃園機場住宿，即使搭乘紅眼班機一樣能睡好睡滿，還不用擔心趕不上飛機！

茶香慢旅啟程！「貓空一日遊套票」新登場 限量買一送一別錯過

【旅奇傳媒/編輯部報導】為推廣臺北市深度旅遊，並活絡貓空地區觀光人潮，臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）推出全新整合型旅遊產品「貓空一日遊套票」，結合交通運具、文化體驗與在地商家優惠，讓遊客「一票暢遊

「滑」進飯店！85公尺橫越湖面 綠舞加碼「平日入住加人不加價」

中秋佳節不只是吃月餅賞月，還能來一場「空中飛越」的全新體驗！綠舞國際觀光飯店即日起至10月20日限時推出「乘月飛行－卡比...

帶著毛孩去旅行！這3家飯店迎萌寵 專屬備品、俱樂部齊登場

想帶著毛孩一起去旅行，星飯店推出各種款待專案，讓萌寵變身貴客，打造專屬備品、獨享俱樂部，讓家中毛孩也能度假享禮遇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。