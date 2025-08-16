親子夏日必玩！八里「城市沙雕展×數碼寶貝」登場 22座巨型沙雕、6大光雕、火舞秀免費拍
亞古獸要進化啦！2025八里城市沙雕展首度聯手《數碼寶貝》，把經典角色統統搬進八里左岸，打造22座壯觀沙雕與6座炫麗光雕裝置，現場不僅能免費參觀拍照，還能透過趣味心理測驗，找到屬於自己的專屬數碼夥伴，粉絲絕對不能錯過。
這次沙雕展以「被選召的孩子們」為核心，規劃出「創始之地」、「徽章試煉」、「成長試煉」、「究極對決」四大展區，從小學生時期的回憶一路勾起，展覽自即日起一路展出到10/12止，全程免費入場，還能順便欣賞八里左岸的河岸風光。特別的是，8/16開幕當天下午5點半，現場更有特技表演與火舞秀，讓夜晚氣氛更熱鬧。
喜愛動手創作的大小朋友，也能參加超人氣的「小小沙雕師」體驗課程，由專業沙雕師親自教學，共有8/16、8/23、8/30、9/13四個場次，每場90分鐘，限8至15歲青少年報名參加，額滿就沒有囉！
另外，展覽期間提供了數家周遭合作商家優惠，還能玩「心理測驗」拿好康，掃描現場QRCODE進行任務，找到本命數碼寶貝並完成進化，就能到服務台換取限量小禮物（8/16當天18:30起開放兌換，送完為止）。
