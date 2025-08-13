全台最夢幻「加州小沙漠」！台中打卡新地標來了 異國風「大型仙人掌+城市綠洲造景」免費拍到飽
台版「加州小沙漠」！台中最新打卡地標來了，位於南屯有座藏身都市裡的異國風秘境，大型仙人掌與沙洲小路讓人有秒飛國外的錯覺，隨便你怎麼拍都超出片！
台中免費美拍新地標「加州小沙漠」位在南屯區文心南五路三段上，純白貨櫃屋與整片仙人掌、沙礫小徑還原加州風度假氛圍，每一處都很好拍，難怪會洗版IG成為超夯打卡點。其實，這個沙漠秘境是由知名寢具「法國皮爾卡登」攜手酉園藝景觀設計造景團隊，打造全台最大「城市綠洲」主題旗艦店，沙漠造景結合帳篷與露營椅，拍起來超級Chill。
部落客牛寶&蜜荳分享，貨櫃屋內販售各式質感寢具，館內還擺設了期間限定「Jellycat 英國限量娃娃」，值得在戶外拍完美照再進去走走吹冷氣。
皮爾卡登寢具 台中旗艦店
地址：台中市南屯區文心南五路三段87號
營業時間：11:00–21:00
