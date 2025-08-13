快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

普悠瑪出軌翻車害6歲小弟終身殘疾 台鐵、司機員確定要賠1949萬元

全台最夢幻「加州小沙漠」！台中打卡新地標來了 異國風「大型仙人掌+城市綠洲造景」免費拍到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／皮爾卡登寢具文創園區IG@pierre_cardin_277277及IG@aday0530授權
圖／皮爾卡登寢具文創園區IG@pierre_cardin_277277IG@aday0530授權

台版「加州小沙漠」！台中最新打卡地標來了，位於南屯有座藏身都市裡的異國風秘境，大型仙人掌與沙洲小路讓人有秒飛國外的錯覺，隨便你怎麼拍都超出片！

圖／IG@aday0530授權
圖／IG@aday0530授權

台中免費美拍新地標「加州小沙漠」位在南屯區文心南五路三段上，純白貨櫃屋與整片仙人掌、沙礫小徑還原加州風度假氛圍，每一處都很好拍，難怪會洗版IG成為超夯打卡點。其實，這個沙漠秘境是由知名寢具「法國皮爾卡登」攜手酉園藝景觀設計造景團隊，打造全台最大「城市綠洲」主題旗艦店，沙漠造景結合帳篷與露營椅，拍起來超級Chill。

圖／IG@aday0530授權
圖／IG@aday0530授權

圖／IG@aday0530授權
圖／IG@aday0530授權

圖／IG@aday0530授權
圖／IG@aday0530授權

部落客牛寶&蜜荳分享，貨櫃屋內販售各式質感寢具，館內還擺設了期間限定「Jellycat 英國限量娃娃」，值得在戶外拍完美照再進去走走吹冷氣。

圖／皮爾卡登寢具文創園區IG@pierre_cardin_277277
圖／皮爾卡登寢具文創園區IG@pierre_cardin_277277

圖／皮爾卡登寢具文創園區IG@pierre_cardin_277277
圖／皮爾卡登寢具文創園區IG@pierre_cardin_277277

圖／皮爾卡登寢具文創園區IG@pierre_cardin_277277
圖／皮爾卡登寢具文創園區IG@pierre_cardin_277277

皮爾卡登寢具 台中旗艦店

地址：台中市南屯區文心南五路三段87號

營業時間：11:00–21:00

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

IG 秘境 貨櫃屋 免門票 台中旅遊 熱門打卡

相關新聞

全台最夢幻「加州小沙漠」！台中打卡新地標來了 異國風「大型仙人掌+城市綠洲造景」免費拍到飽

台版「加州小沙漠」！台中最新打卡地標來了，位於南屯有座藏身都市裡的異國風秘境，大型仙人掌與沙洲小路讓人有秒飛國外的錯覺，隨便你怎麼拍都超出片！

超人氣「台中民宿」特輯！市區質感風、山區特色民宿推薦

【FunTime小編群】說到台灣旅遊，兼具繁華都會與鄉村風情的台中，可是許多人來場小旅行的最佳地點。這次小編將要來跟大家介紹位於台中的優質民宿，每間都各有特色，不管是想住在市區，方便安排行程，還是想遠離鬧區，來場愜意悠閒的慢旅行，以下這幾間一定不讓你失望！

台中忠孝夜市旁平價日式咖哩！店內只賣「三種咖哩飯」，人氣很旺、用餐人潮接連不斷

udn走跳美食／強生與小吠 熱愛吃日式咖哩的朋友應該都聽過這家位在忠孝夜市裡的▸小川家◂日式咖哩，從原本的小攤子賣到現在已經有店面囉！一樣在忠孝夜市周邊，只是搬到了旁邊的民意街上～ 目前小

免費入場還能吃餅乾！台中打卡秘境 奶油與藝術交織奇幻空間

喜歡甜點與美感的你，一定會被這裡圈粉！台中「奶油飯店」讓你不只吃餅乾，還能用相機品味箇中無處不巧思的設計美學。

中台世界博物館 館慶「免費入館6日」 茶文化體驗、蔬食市集8／23登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年中台世界博物館歡慶九週年，將以「茶」為主軸推出年度館慶活動「覺茶美好世界」，串聯禪茶文化與生活美學，從品茗、揉茶、書寫到蔬食市集，打造五感沉浸式互動體驗。 活動邀

彰化免門票景點推薦！歐風鄉間童話莊園 古堡教堂隨手拍都美

誰說拍古堡一定要出國？在彰化埤頭，就有一座歐洲感爆棚的秘境莊園──「貝林古堡菲尼克斯教堂」，免費開放參觀，夢幻又好拍，還能順便來顆葡式蛋塔，完美！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。