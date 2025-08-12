免費入場還能吃餅乾！台中打卡秘境 奶油與藝術交織奇幻空間
喜歡甜點與美感的你，一定會被這裡圈粉！台中「奶油飯店」讓你不只吃餅乾，還能用相機品味箇中無處不巧思的設計美學。
坐落在台中西區街道上的「But. we love butter 奶油飯店」，是個從品牌精神延伸出的實體展場。外觀以鵝黃色為基底，洋溢美式復古氛圍，走進其中，便如穿越進電影場景。從一樓的復古洗衣部、地下室的奇幻電梯廳，到二樓藝術客房與頂樓的羅馬浴場，每層樓都設計巧思滿滿，不只是甜點展示，更是體驗設計、攝影與感官的三重享受。
奶油飯店不只是外表吸睛，內部每一處細節都經過精心佈局。空間中瀰漫著淡雅奶油香氣，搭配選曲、燈光與藝術裝置，讓人宛如置身甜點夢境。三樓的「奶油浴場」更以大型大象裝置結合幽默視覺語彙，打造超乎想像的藝術互動區域，拍照氛圍爆棚。訪客紛紛表示這是一趟讓相機與味蕾都飽足的療癒旅程。
「But. we love butter 奶油飯店」秉持品牌「誠實發酵、創意生活」理念，提供免費入場體驗，每人還能獲得半塊奶油圓餅與一杯茶。採號碼牌控管人流，讓參觀品質穩定且舒適。現場服務人員熱情親切，細心導覽，從空間介紹到品牌故事娓娓道來，營造出如同拜訪朋友家的自在氛圍。
從台北起家、延伸至台中的「But. we love butter」，將對奶油甜點的熱情化為創意品牌力量。奶油飯店不僅是甜點店，更像是一場藝術旅宿體驗。它打破傳統商業空間框架，將甜點、藝術與設計完美融合，打造出每一位來訪者都能參與的體驗式場域。無論你是設計迷、甜點控，還是單純想找個好拍又好吃的地方，奶油飯店都值得你親自走一遭。
景點地址：台中市西區民權路217巷18號
開放時間：週四至週日 13:00-17:00（分梯次進場）
