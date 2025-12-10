彰化浪漫花季來了！「二林蕎麥花」盛開中 白色花毯太浪漫





每到冬季，彰化二林的田野就會換上一件潔白的新衣。蕎麥花因韓劇《鬼怪》爆紅，而「蕎麥的故鄉」二林更是在台灣最知名的蕎麥產地之一。大片花田沿著香田國小旁綿延，一朵朵細緻的小白花緊密生長，彷彿將整片田野化成無邊無際的白色海洋。當微風吹過，花浪輕輕擺動，那種靜謐又療癒的氛圍，走進來的每個人都會瞬間放慢步伐。





▲圖片來源：江金倫攝影





宛如走進韓劇裡：蕎麥花田的迷人魅力

蕎麥花的花型小巧，不張揚卻潔白亮眼，放眼望去就像下了一場細緻的雪。田間那座農田器具小屋，更是許多攝影師的必拍角度，簡單卻充滿生活感；而站在田埂邊望向花田，不需要過多構圖，雪白花海就能替你完成一張張如夢似幻的旅拍照片。無論是想捕捉滿版白花的廣角畫面，或是想拍出文青風的主體照，這裡都能輕鬆完成。





▲圖片來源：江金倫攝影





拍攝技巧分享：如何拍出滿版蕎麥花海？

雖然蕎麥花田非常壯觀，但花株較低、面積寬闊，建議拍攝時蹲低角度，並以田埂為界線，避免踩進花田。用俯拍方式能捕捉最滿版的雪白花景，而逆光或側光都能讓花朵的立體感更明顯。若想呈現更有故事性的畫面，可以利用小木屋、田埂步道、農具等元素入鏡，讓照片更有場景感與旅行氛圍。





▲圖片來源：江金倫攝影





季節限定的二林魅力：最適合家人、情侶、旅人一同造訪

蕎麥花的花期不長，每年大約只盛開數週，因此更顯得珍貴。許多家庭會趁假日一起來走走，而情侶也常在花海中捕捉浪漫合照。對旅人而言，二林的蕎麥花田不僅好拍，也能讓人真正感受到台灣農村的溫柔風景。拍完花田後，也能順路探索二林街區、品嚐在地小吃，輕鬆安排一趟充滿田野香氣的冬日小旅行。





▲圖片來源：江金倫攝影





【彰化二林蕎麥花田】

賞花地點：香田國小往二林方向約200公尺





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>【員林聚餐首選】從暖心小酌到創意料理 一次滿足味蕾與氛圍

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」