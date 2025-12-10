快訊

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

台積電除息前收復1,500元關卡 最後一盤爆4,254張買單、收1,505元

捷運亞東醫院站電扶梯意外 骨牌式後倒…7人全遭殃

彰化浪漫花季來了！「二林蕎麥花」盛開中 白色花毯太浪漫

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


每到冬季，彰化二林的田野就會換上一件潔白的新衣。蕎麥花因韓劇《鬼怪》爆紅，而「蕎麥的故鄉」二林更是在台灣最知名的蕎麥產地之一。大片花田沿著香田國小旁綿延，一朵朵細緻的小白花緊密生長，彷彿將整片田野化成無邊無際的白色海洋。當微風吹過，花浪輕輕擺動，那種靜謐又療癒的氛圍，走進來的每個人都會瞬間放慢步伐。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


宛如走進韓劇裡：蕎麥花田的迷人魅力

蕎麥花的花型小巧，不張揚卻潔白亮眼，放眼望去就像下了一場細緻的雪。田間那座農田器具小屋，更是許多攝影師的必拍角度，簡單卻充滿生活感；而站在田埂邊望向花田，不需要過多構圖，雪白花海就能替你完成一張張如夢似幻的旅拍照片。無論是想捕捉滿版白花的廣角畫面，或是想拍出文青風的主體照，這裡都能輕鬆完成。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


拍攝技巧分享：如何拍出滿版蕎麥花海？

雖然蕎麥花田非常壯觀，但花株較低、面積寬闊，建議拍攝時蹲低角度，並以田埂為界線，避免踩進花田。用俯拍方式能捕捉最滿版的雪白花景，而逆光或側光都能讓花朵的立體感更明顯。若想呈現更有故事性的畫面，可以利用小木屋、田埂步道、農具等元素入鏡，讓照片更有場景感與旅行氛圍。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


季節限定的二林魅力：最適合家人、情侶、旅人一同造訪

蕎麥花的花期不長，每年大約只盛開數週，因此更顯得珍貴。許多家庭會趁假日一起來走走，而情侶也常在花海中捕捉浪漫合照。對旅人而言，二林的蕎麥花田不僅好拍，也能讓人真正感受到台灣農村的溫柔風景。拍完花田後，也能順路探索二林街區、品嚐在地小吃，輕鬆安排一趟充滿田野香氣的冬日小旅行。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


【彰化二林蕎麥花田】

賞花地點：香田國小往二林方向約200公尺


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>【員林聚餐首選】從暖心小酌到創意料理 一次滿足味蕾與氛圍

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

花海 文青 步道

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

彰化男酒駕10次 出獄後再度酒駕重機載人騎上快速道

清寒男大生陳屍彰化老家…生前報案誤信貸款廣告遭詐騙 檢警分案調查

張啓楷出戰嘉義市長 地方盛傳民眾黨找「他」選下屆彰化縣長

彰化生熟廚餘分類有妙用 堆肥「彰化1號」取得肥料證開賣

相關新聞

絕美落羽松步道「下雪了」！台中大坑享自在「穿紅綠衣」暖飲85折 「聖誕飄雪+水豚新寵園區」療癒拍到爆

唯美水上落羽松控拍爆！台中大坑享自在「聖誕飄雪+水豚新寵園區」登場　「穿紅綠衣」限時暖飲85折優惠

台北艾麗酒店聯名法國精品香氛「Atelier Cologne」推耶誕調酒！還有耶誕大餐免費送紅酒

歲末節慶的氛圍逐漸升溫，台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店今年以「艾耀耶誕」打造期間限定美食亮點，從香氛聯名調酒到奢華耶誕海陸套餐，為冬夜增添濃郁儀式感。The Terrace 大廳酒吧自即日起至 2026 年 2 月 28 日攜手法國精品香氛品牌歐瓏（Atelier Cologne），推出「香氛之夜」主題調酒，每杯 350 元＋10% 起，更有六杯套組與雙人暢飲方案，讓旅人與城市客在夜色中輕鬆享受香氣與酒韻交織的迷人時光。

彰化浪漫花季來了！「二林蕎麥花」盛開中 白色花毯太浪漫

相機記憶卡準備好了嗎？想拍出「一秒到韓國」的夢幻花海，不用飛出國！彰化二林蕎麥花正盛開，雪白田野拍起來仙氣滿滿。

2026台灣燈會×超級瑪利歐「？磚塊提燈」點亮藏無敵星！ 3大兌換攻略超想收藏、每日限量快筆記

2026台灣燈會將於嘉義縣盛大登場，但這次的亮點堪稱是「燈會史上最夢幻聯動」！嘉義縣政府重磅宣布，將首度與國際電玩巨擘任天堂（Nintendo）合作，在燈會現場打造佔地達2公頃的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」主題專區。消息一出，立刻讓全台瑪利歐粉絲陷入瘋狂，尤其限量「？磚塊」造型小提燈更是讓瑪利歐粉暴動，被網友譽為「史上最想收藏的燈會提燈」，3大兌換攻略出爐，趕快往下看！

墾丁凱撒雙12一日快閃！住宿最低1,212元起 4天3夜每晚3,333元起

雙12購物節各家優惠火力全開，墾丁凱撒大飯店將於12月11日上午10點推「1212年終盛典」一日快閃活動，雙人同行至發現...

年末優惠最終戰！ 易遊網「雙12暖身」開搶 長榮6666元飛日本神戶、環球影城買一送一、台灣飯店12元直接住

年末易遊網「雙12暖身」開搶！ 長榮6666元飛日本神戶、歐洲機票66折起、環球影城買一送一、台灣飯店12元直接住

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。