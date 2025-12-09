現主時正美！台中秋冬限定景點　武陵農場露營區落羽松染紅山谷

快訊

▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


隨著季節悄然推進，位於台中高海拔的武陵農場露營區，迎來一年中最迷人的時刻——落羽松全面染紅。層層遞進的金橙與火紅色調，在青綠山勢的襯托下格外突出，遠遠望去就像鋪展在山谷間的一幅秋日畫作。每年此時，露營區總會湧入一批批專程而來的旅人，只為親眼見證這片自然奇景最燦爛的模樣。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


橙紅森林步道：每一步都像走進童話世界

走進露營區，最先映入眼簾的便是筆直排列的落羽松林道。葉片在風中輕輕搖曳，橙紅色的樹冠層層堆疊，宛如一條延伸至山林深處的溫柔隧道。遊客漫步其間，拾起輕落的松葉、靜看陽光穿過枝枒，每個角度都能捕捉令人驚豔的畫面。無論是攝影愛好者、家庭旅客或露營玩家，都能在此找到屬於自己的秋冬記憶。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


浪漫小木屋與露營風景：武陵最迷人的住宿氛圍

露營區內成列的小木屋，是落羽松季節中的另一個亮點。紅色屋頂搭配橙紅樹海，形成夢幻色調的季節限定畫面。無論站在木棧台、野餐桌旁，或是在小木屋前自在拍照，都能捕捉到極具層次的秋冬氛圍。而夜幕降臨後，滿天星光與漸沉的餘暉交織，更是露營愛好者最嚮往的時刻，讓山林的靜謐感悄悄包圍整片營地。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


最適合規劃的賞景時刻：落羽松轉色為期不長

武陵農場落羽松的轉色期通常落在每年深秋至初冬，最佳觀賞期大約只有三到四週，稍縱即逝的景色更顯珍貴。目前樹色正值紅橙交織階段，是攝影與踏青的絕佳時間。旅人若計畫前往，建議提前安排行程，並注意山區溫度較低、早晚風大。此外，園區也提醒遊客保持環境整潔、避免踩踏草皮，讓這片珍貴的秋日森林能夠持續美麗。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


【武陵農場落羽松】

賞景地點：台中和平武陵農場


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


