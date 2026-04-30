新竹賞花秘境曝光！關西萬株「孤挺花海」免費入園

深藏在新竹縣關西鎮的關西孤挺花園，是一處由私人精心培育的賞花秘境。每年春季，園區內上萬株孤挺花同時綻放，形成壯觀的花海景象。今年花季自3月28日開放至5月10日，隨著花況逐步提升，整個園區被繽紛色彩覆蓋，成為北部春季賞花的重要亮點之一。





▲圖片來源：陳輝攝影





多樣珍稀品種齊聚 展現孤挺花最豐富的姿態

園內擁有多種台灣原生與獨特培育品種，由園主范姜先生投入超過三十年心力細心栽培。這些孤挺花不僅花朵碩大，顏色更從純白、粉紅到深紅與橘色層層變化，甚至還有少見的特殊品種。每一株花都展現不同個性，也讓整體景觀呈現出豐富且多層次的視覺效果。





▲圖片來源：陳輝攝影





園主親切導覽分享 讓賞花多了一份人情溫度

除了花本身的魅力，關西孤挺花園更吸引人的，是園主夫妻親切的分享與交流。園主常與遊客分享孤挺花與台灣肖楠的種植經驗，讓賞花不只是視覺享受，也成為一場知識與情感的交流。這樣的人情互動，也讓整個花園更顯溫暖與獨特。





▲圖片來源：陳輝攝影





免費入園輕鬆賞花 春日療癒行程最佳選擇

關西孤挺花園採免費開放，讓更多人能輕鬆走進這片花海之中。園區環境整理完善，氛圍清幽，非常適合安排一趟放鬆的春日賞花行程。建議出發前可先查看官方粉專確認花況，選擇最佳時機前往，才能完整感受這場由色彩與生命力交織而成的春季盛宴。





▲圖片來源：陳輝攝影





【關西孤挺花園】

開放時間：即日起至5月10日（依花況為主）

景點位置：新竹縣關西鎮南華路50號（建議直接導航「關西孤挺花園」）

營業時段：週二12:30 – 17:00；週一、週三至週日08:00 – 17:00





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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