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嘉義山坡整片橘色花海！7000株金針花盛開打造橘色山丘秘境
坐落在竹崎鄉的阿拉伯的粉紅村，近期迎來金針花的盛開期。整片山坡隨著花況逐漸綻放，橘黃色花朵層層鋪展，從坡底一路延伸至高處，形成一幅自然且流動的風景畫。沒有過度人工雕琢，保留了土地原有的起伏與紋理，讓花海更顯真實而耐看。
園區內種植約7,000株金針花，在花期到來時同步綻放，讓整體視覺更為壯觀。當陽光灑落在花瓣上，橘色會隨光線產生細微變化，從明亮到柔和，讓畫面更具層次。無論是遠景俯瞰整片花海，還是置身其中，都能感受到被色彩包圍的療癒氛圍。
由於地形為自然山坡，金針花分布呈現高低錯落的層次感，讓拍攝時更容易營造景深與立體效果。從低角度仰拍，可將花海延伸至天空；從高處俯拍，則能捕捉整片橘色花毯的完整輪廓。搭配周圍綠意與遠方聚落景觀，畫面多了一份生活感與真實溫度。
園區目前採免費開放參觀，讓旅人能更輕鬆安排一趟賞花行程。步道多為山坡路徑，雖然平緩好走，但仍建議穿著舒適鞋款，方便長時間行走與拍攝。金針花花期約落在5月至7月之間，正是安排一場輕旅行的最佳時機，在陽光與花海之間，找到屬於自己的慢節奏時光。
景點位置：嘉義竹崎阿拉伯的粉紅村
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