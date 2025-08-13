超人氣「台中民宿」特輯！市區質感風、山區特色民宿推薦

宿野行旅。 圖／agoda

【FunTime小編群】說到台灣旅遊，兼具繁華都會與鄉村風情的台中，可是許多人來場小旅行的最佳地點。這次小編將要來跟大家介紹位於台中的優質民宿，每間都各有特色，不管是想住在市區，方便安排行程，還是想遠離鬧區，來場愜意悠閒的慢旅行，以下這幾間一定不讓你失望！

台中民宿｜快速分類導覽＋選擇技巧

出門玩怎麼住最剛好？這次幫大家整理三大類型的台中民宿推薦，讓你不論是想放鬆耍廢、親子出遊，還是來點質感風格住宿，都能快速找到理想選擇！

➢ 台中特色民宿：位於台中市區，日式禪風、無印簡約和森林系等多元風格

➢ 台中親子民宿：帶小孩必住！房內大型溜滑梯，部分民宿還鄰近麗寶樂園

➢ 台中東勢民宿：台中的世外桃源！不僅山林環繞，有的晚上還能賞螢、觀星，超療癒～

台中特色民宿｜獨特風格與設計

台中特色民宿主打設計感與質感兼具的空間，除了有常見的日式禪風或無印簡約風格之外，也有些住宿融入大量植栽，營造出都市中的森林感～喜歡拍美照分享的你，絕對不能錯過以下幾間！

二八樹巷旅宿

逢甲旁的日系無印簡約風旅宿

二八樹巷旅宿。 圖／agoda

二八樹巷藝術文旅位於步行就能抵達逢甲商圈的位置，對於喜歡吃美食的旅客一定要好好認識這間民宿。館內以日式無印簡約風作為設計主軸，採用日本檜木與和室的設計，營造出溫馨舒適的氛圍～雖然民宿本身無附設停車場，但提供每房每晚最高200元的停車補助，解決旅客的停車煩惱。此外，如果是搭乘火車或是客運來到台中旅客，民宿還有提供協助機車租借服務，方便旅客探索台中各大景點～

地址：台中市西屯區櫻城一街85號

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

禾淞津別邸

以為來到日本！城市裡的日式庭園宅

禾淞津別邸。 圖／agoda

禾淞津別邸。 圖／agoda

禾淞津別邸是一間充滿日式風情的旅宿，從大廳擺設到房內裝潢皆散發著濃濃的和風感！禾淞津別邸除了有景觀庭園之外，還設置了像是咖啡廳般的交誼廳，提供給住客無限享用的咖啡、汽水與果汁，而且入住即可享用老闆娘手作的台日式早餐，讓人一早就感受到滿滿幸福感。另外，這裡距離勤美與臺中國家歌劇院僅約10分鐘車程，地理位置極為方便，難怪這間旅宿在Google上的評分高達5顆星，CP值高到爆表啦～

地址：台中市西屯區何成里大洲街69號

訂房網評價：9.4/10(Agoda)

台中親子民宿｜適合家庭旅遊

如果想帶小孩來台中放電，入住台中親子民宿也是個不錯的選擇～有些台中親子民宿不只房內有溜滑梯、遊戲空間，還貼心提供澡盆、奶瓶消毒鍋等育兒用品！完善的設施服務，不僅小孩玩得開心，爸媽也能好好休息一下～

法格斯-石光

童話故事般的歐風純白城堡

法格斯-石光。 圖／agoda

法格斯-石光。 圖／agoda

法格斯-石光的老闆非常喜歡青蛙，除了民宿名字與青蛙有關之外，民宿園區內也隨處可見青蛙的收藏品、造景及設計家具，另一個特點是園區內繽紛的哈比人小屋，彷彿走進電影《魔戒》中哈比村的場景！民宿設備齊全，提供電梯，入住皆附早餐、免費泡麵及零食，房間乾淨舒適，空間足夠，提供浴缸，部分房型還配有陽台，讓所有來到這裡的遊客都能獲得充實舒適的休息。民宿周圍有麗寶樂園、月眉糖廠、后里夜市，開車約10分鐘內皆可抵達喔，很推薦大家將這些景點一同安排進行程！

地址：台中市外埔區水頭二路32號

訂房網評價：9.6/10(Agoda)

想窩11旅館

台中超熱門的的親子旅館兼餐廳

想窩11旅館。 圖／agoda

想窩11旅館。 圖／agoda

想窩11旅館是專為親子家庭設計的空間，有室內及室外的兒童遊戲空間，室內又分為沙坑區、家家酒區、閱讀區、幼兒遊戲區等主題區域等，以及設有大型溜滑梯的球池；室外遊戲區空間為超大草坪，完全就是小朋友的天堂！房間有一般房型及各種童趣主題房可以挑選，採光明亮，而且打掃得非常乾淨，也有提供兒童友善的澡盆、矮凳等，完全可以安心入住～旅館附近還有蠻多景觀餐廳，晚上看個夜景也是不錯的選擇！

地址：台中市沙鹿區東晉一街11號

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

台中東勢民宿｜親近山林與自然風光

想逃離都市喧囂，到山裡放空一下嗎？台中東勢的民宿超適合你！這裡環境清幽、空氣清新，不只有山林景色可以慢慢享受，部分民宿還能賞螢火蟲或是觀星，超適合想充電放鬆的旅人！

梨的故事館

親近大自然的山間民宿

梨的故事館。 圖／agoda

梨的故事館。 圖／agoda

梨的故事館位於東勢山區，老闆及老闆娘都很親切友善，讓許多旅客留下好印象，民宿風格樸實，但溫馨舒適，且環境乾淨，運氣好的話，還可以跟著老闆去賞螢火蟲、觀星等等，趁這個機會更接近大自然。民宿離東勢林場遊樂區開車約30分鐘路程，時間允許也可以去走走逛逛～入住皆附早餐，老闆會準備當地知名的煎燒餅、三明治、豆漿、咖啡及水果，超級豐盛，絕對讓你吃飽飽再離開～

地址：台中市東勢區東崎路三段688巷168號

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

