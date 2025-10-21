奧萬大賞楓也能這樣住！周邊三大區域住宿總整理

【FunTime小編群】一聽到「奧萬大」，你腦海裡浮現什麼？想必多數人應該都想到深秋的楓紅吧！沒錯～位在南投縣仁愛鄉的奧萬大國家森林遊樂區，是台灣最知名的賞楓勝地，更有「楓葉故鄉」的美名，自1994年正式對外開放後，每年11-12月楓葉季總是吸引大批遊客上山賞楓，不過其實奧萬大的夏夜也很熱鬧，每年4月上旬至6月下旬，可以看到漫天飛舞的螢火蟲！

奧萬大住宿｜快速道覽+分類

來到奧萬大，住宿除了可以找奧萬大園區內的民宿之外，以下三大區也是不錯的選擇～不論是想貼近大自然、沉浸在楓紅與森林雲霧，或是希望方便遊覽周邊景點，這篇文章一次整理給你！

➢ 清境農場：距離奧萬大車程約55分鐘，住宿風格多元，從歐風山莊到溫馨民宿通通有

➢ 埔里：距離奧萬大約1小時20分鐘的車程，且交通較為便利，價格也更親民

➢ 日月潭：距離奧萬大車程約1小時30分鐘，每年的12-1月也可賞落羽松

奧萬大周邊－清境住宿推薦

若想在奧萬大行程之外多一點浪漫與景觀享受，清境住宿是不錯選擇。這裡的住宿從溫馨民宿到歐風度假山莊通通有，無論是情侶、家庭或好友出遊，都能找到合適的落腳點，讓賞楓之旅更添舒適。

清境天星渡假山莊民宿

清境天星渡假山莊民宿 。圖／agoda

清境天星渡假山莊民宿主打「最接近星星的地方」，擁有絕佳的觀星位置與軟硬體設備，在沒有光害的環境下，感受被銀河包圍的浩瀚，每天晚間九點還有專人星空導覽，而且從民宿散步到清境健行步道不用10分鐘，大家到奧萬大遊玩時，這間環境清幽的民宿是很棒的住宿選擇！

小編偷偷說：飯店除了帶陽台的標準房間外，也有日式的閣樓房，空間很大！

訂房網評價：8.1/10(Agoda)

地址：南投縣仁愛鄉仁和路182-3號

至奧萬大車程：開車約1小時

印象北歐

印象北歐 。圖／agoda

印象北歐裝修後，於2018年春天以北歐莊園的風貌接待遊客，從建築外觀、大廳和公共區域到房間都十分簡約優雅。由於坐落在山間，有時雲霧繚繞，天氣好時又能欣賞日出、日落和繁星點點。此外，飯店還有無邊際泳池、長達60公尺的親子滑草場，甚至還有泳訓和重訓課程可以參加，住在這裡除了享受悠閒之外也絕對不怕無聊！

小編偷偷說：莊園還有提供洗髮服務，連洗頭的麻煩都可以省掉！

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

地址：南投縣仁愛鄉榮光巷9之9號

至奧萬大車程：開車約1小時

清境佛羅倫斯渡假山莊

清境佛羅倫斯渡假山莊 。圖／agoda

清境佛羅倫斯渡假山莊以歐風城堡建築聞名，四周環繞高山景色，春天和秋冬時節分別被櫻花或是落羽松點綴。這間渡假山莊的房間裝潢非常多樣，從典雅波西米亞風到洛可可古典風樓中樓，現代的工業風再到木質風的親子房，共16種不同特色風格～此外，清境佛羅倫斯渡假山莊也是一間寵物友善住宿，如果想帶毛孩一起上山避暑的旅客，這間非常適合你！

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：南投縣仁愛鄉榮光巷8-3號

至奧萬大車程：開車約55分鐘

奧萬大周邊－埔里住宿推薦

埔里距離奧萬大約1小時20分鐘車程，這裡的交通更為方便、生活機較優、住宿價格也較為平價，適合親子、小資族或是希望有便利生活的旅人。白天探索奧萬大，晚上回到埔里休息，是兼顧景點與舒適度的好選擇。

今埔里大飯店

今埔里大飯店 。圖／agoda

今埔里大飯店是埔里當地相當知名的飯店選擇，他的位置非常便利，靠近埔里客運轉運站與觀光夜市，開車一小時內就能到日月潭、清境農場及中台禪寺，如果是想到奧萬大的話，車程則是約為1小時20分鐘。今埔里大飯店的飯店設施多元，包含健身房、兒童遊樂區、三溫暖及歡唱包廂，待在飯店也能盡情享受休閒時光。客房設備齊全，並提供嬰兒床與澡盆服務，是家庭出遊或帶小孩旅遊的最佳首選。

訂房網評價：8.3/10(Agoda)

地址：南投縣埔里鎮南興街79號

至奧萬大車程：開車約1小時15分鐘

埔里日記民宿

埔里日記民宿 。圖／agoda

埔里日記民宿座落在埔里市中心，地點鄰近18度C巧克力工坊和多肉秘境等熱門景點。埔里日記民宿最吸引人的地方，除了他們小木屋房型之外，再來就是寬廣的戶外大草皮啦～一大片人工草坪供房客自由活動，不論是打羽毛球、讓孩子玩跳跳馬，或在搖椅上乘涼都很愜意。另外，入住埔里日記民宿皆有附早餐，提供現做套餐、自助飲品及吐司，貼心又溫暖的埔里民宿怎麼能錯過！

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

地址：南投縣埔里鎮中正路149-1號

至奧萬大車程：開車約1小時15分鐘

奧萬大周邊－日月潭住宿推薦

想把奧萬大賞楓與湖畔美景一次收錄，日月潭住宿是不錯的選擇。從日月潭前往奧萬大車程約1小時30分鐘，特別適合安排三天兩夜的旅行，並且其中一天住在日月潭附近。除此之外，每年的12-1月，日月潭周邊也有金黃與橘紅的落羽松可以看喔～

LOOK路殼

LOOK路殼 。圖／agoda

LOOK路殼是一間藏身於林間小徑的特色民宿，由兩棟獨立建築組成，環境靜謐而富有設計感。走進園區，映入眼簾的是落羽松環繞的花園小徑，秋冬時節更添浪漫氛圍。LOOK路殼的房型選擇多元，每間房間都明亮乾淨，其中三人房與六人房最受歡迎，天花板有著斜天窗的設計，白天的陽光灑落，以及夜晚的星空，浪漫又愜意。此外，民宿還貼心提供免費寄送明信片的服務，讓旅人能將旅行的美好心情傳遞給親友喔～

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：南投縣魚池鄉大林村永川巷22-6號

至奧萬大車程：開車約1小時30分鐘

力麗哲園-月潭館

力麗哲園-月潭館 。圖／agoda

力麗哲園-月潭館是繼「日潭館」之後登場的精品旅館，整體非常新穎且有質感，建築的設計相當精緻，融合了伊達邵民族的圖騰特色與峇里島渡假風(推薦給你：湖景躺著看！日月潭湖景飯店推薦)，光是待在大廳就能感受到放鬆的氛圍。飯店房間空間寬敞、設備齊全，公共區域還有泳池、健身房等設施，早餐選擇多樣化，在這邊渡假時可以安排一天到奧萬大走走！

小編偷偷說：住客白天可以免費借用飯店的腳踏車，在伊達邵社區內騎乘哦～

訂房網評價：7.8/10(Agoda)

地址：南投縣魚池鄉水秀街71號

至奧萬大車程：開車約1小時50分鐘

