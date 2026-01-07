吃貨必存！大阪美食地圖：心齋橋一路吃到梅田

【FunTime小編群】說到大阪，除了熱鬧逛街、滿滿關西風情，最讓人念念不忘的，當然還是那些讓人選擇困難的道地美食！這裡可是被封為「日本廚房」的城市，無論是章魚燒、烤肉還是壽喜燒，每一道都是大阪人的驕傲。不管你是第一次來，還是回訪多次的老手，這次就跟著FunTime小編一起解鎖大阪美食版圖，從經典必吃到私藏口袋名單，讓你的旅程吃得開心又滿足！

心齋橋美食推薦

牛たん炭火焼 吉次 心斎橋店

牛たん炭火焼 吉次 心斎橋店。 圖／IG,kayleid0scope

如果你也是牛舌控，那來大阪千萬別錯過牛たん炭火焼 吉次！這家店可是許多老饕認證的「大阪最好吃牛舌」之一！主打厚切炭烤牛舌，每一片都烤得外酥內嫩，咬下去多汁又帶彈性，一吃會直接上癮！點牛舌套餐還有麥飯、南蠻味噌醃菜、以及香濃牛尾湯完美搭配，吃完超有滿足感。店家還提供中文菜單，點餐無壓力，推薦給初訪大阪的你，必吃清單＋1！

小編小提醒：人潮眾多建議不想等待的話可以先在線上預約呦

人氣必吃TOP：1.5人份牛舌套餐

交通指南：地鐵心齋橋站6號出口，徒步5分鐘

營業時間：【平日】18:00-02:00、【週六】17:00-02:00、【週日】17:00-00:00

野菜卷き串 えくぼ

野菜卷き串 えくぼ。 圖／kkday

野菜巻き串 えくぼ根本是小編心中大阪串燒新天花板～他們用豬五花包裹滿滿蔬菜下去炭烤，香氣直接撲鼻來！每串造型都超可愛又上相，還會端上一整桶讓你慢慢挑，邊看邊選超有儀式感～小編自己最愛的是爽脆的萵苣豬肉捲，還有加莫札瑞拉起司的小黃瓜串，吃起來爆汁又牽絲，真的會讓人忍不住想加點！而且整桶點好點滿拍照超吸睛，發上IG一定馬上被朋友私訊問「這家在哪？！」

人氣必吃TOP：萵苣豬五花捲

交通指南：地鐵心齋橋站，步行5分鐘

營業時間：17:00-24:00

道頓堀美食推薦

大起水產 迴轉壽司 道頓堀店Naniwa Omuraisu

大起水產 迴轉壽司。 圖／IG,hkfoodieat

來大阪自由行，不排一餐給大起水產迴轉壽司真的會後悔！這間來自關西的平價連鎖壽司品牌，標榜產地直送的新鮮海產，連鮪魚解剖秀都有（下午限定），光看就超過癮！壽司價格落在100日圓~700日圓，像黑鮪魚鰓肉、松葉蟹、特大紅蝦這些台灣少見的品項，這裡都吃得到。現點現做、品質新鮮，重點是CP值超爆表！難怪大家都說值得一試，且店家就開在道頓堀商圈中央，吃完還能逛街太方便了吧！

人氣必吃TOP：海膽、鮪魚、鮭魚、蛤蜊味噌湯

交通指南：地鐵難波站14號出口，步行5分鐘

營業時間：11:00-23:00

美津濃大阪燒（美津の）

美津濃大阪燒。 圖／IG,kingdomkevin

說到大阪必吃美食，在道頓堀千日前商店街的「美津の大阪燒」絕對是榜上有名！連續三年被米其林指南推薦，人氣品項山藥燒用山藥取代麵粉，吃起來外層微酥、內裡滑嫩，搭配干貝或豬里肌更是絕配，熱量也較低，敢吃山藥的人非常值得一試！還有許多人推的美津乃燒，一次集結蝦、烏賊、干貝、章魚、碎肉、豬肉六種海陸食材，放在鐵板上吱吱作響，每一口都鮮味爆棚，真的吃得超滿足～店員也超親切，從排隊開始就貼心介紹菜單，也會適時觀察補充冰水，用餐體驗大大的一個讚！

人氣必吃TOP：美津の燒

交通指南：地鐵難波站15號出口，步行5分鐘

營業時間：11:00-22:00 （星期四公休）

難波美食推薦

自由軒咖哩飯

自由軒咖哩飯。 圖／IG,ironkay

想吃正統咖哩，怎麼能錯過大阪人與觀光客都一致推薦的「自由軒咖哩飯」！這間創立於明治43年（1910年）的百年老店，是大阪最古老的西餐廳之一，彷彿走進歷史長河中的懷舊食堂。不但名氣響亮，更是無數日本人從小吃到大的家鄉味。最有特色的招牌咖哩飯，以熱騰騰的咖哩混入整顆生雞蛋，滑順微辣的風味，簡單卻讓人一試成主顧，許多媒體稱他為「大阪名物」真的不虛此名！想認真體會一次道地感，就把它安排進去行程吧！

人氣必吃TOP：招牌咖哩飯+生蛋黃

交通指南：地鐵難波站11號出口，步行3分鐘

營業時間：11:00-19:35 （星期一公休）

播重道頓堀本店 Harijyu Dotonbori Honten

播重道頓堀本店。 圖／kkday

開業超過百年的播重（はり重）是許多人的口袋名單！有別於其他間壽喜燒店，他們只用日本國產黑毛和牛，每片肉油花均勻得像大理石，光看就讓人食指大動。涮熟後再裹上生蛋液，且蛋很新鮮都不會有腥的味道，一入口那種嫩到會融化的口感，真的太犯規～搭配吸飽湯汁的蔬菜與豆腐，每一口都香到不行。還貼心的附上醬汁與白開水，鹹淡都可以自己做調整，真的超貼心！

小編小提醒：可以利用線上預約訂位，以確保當天能夠順利入座

人氣必吃TOP：「雪」套餐

交通指南：地鐵難波站14號出口，步行2分鐘

營業時間：11:30-22:30 （星期二公休）

牛かつもと村 LUCUA店

牛かつもと村 LUCUA店。 圖／IG,uroko_gohan

大阪美食真的讓人超讚嘆，把牛排吃出一個新高度！來大阪錯過牛かつもと村晚上睡覺都會想到吧！首先會先將炸到三分熟的牛排上桌後，就可以自己放在石板上慢慢煎，依照個人喜好調整熟度，邊聽滋滋作響邊聞到香氣，真的太療癒。肉質嫩中帶點嚼勁，外皮酥脆不油膩，內嫩外脆的口感搭配山葵醬或洋蔥醬都超對味。套餐附的麥飯還能免費續，明太子、山藥泥、小菜一應俱全，沒吃過的你一定要來報到！

人氣必吃TOP：小份炸牛排套餐（130g）

交通指南：地鐵梅田站，步行1分鐘（位於LUCUA大阪10F）

營業時間：11:00-23:00

