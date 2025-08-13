口水直流「雞」會難得！頂級酒店公寓1房1廳 再爽吃雙人套餐「每人只要3500元」

石垣島旅遊超級夯🔥不只可以報名郵輪行程、包車輕鬆環島，還能順路玩沖繩本島、竹富島、西表島。今年九月還有好消息：從基隆出發的石垣島夜航渡輪也即將登場⛴️對自由行、小資族來說又多了新選擇～不管你想跟著沖繩團體旅遊無腦玩，還是安排石垣島住宿來趟深度旅遊，AsiaYo幫你把石垣島交通、行程、住宿重點統統劃好✔️，快把這篇傳給朋友，快快揪團出發準沒錯！

2025-08-09 13:28