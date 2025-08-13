口水直流「雞」會難得！頂級酒店公寓1房1廳 再爽吃雙人套餐「每人只要3500元」

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

瀚寓酒店推出「饗樂時機」住房專案，將頂級住宿與經典美饌完美結合，即日起至9月30日，凡連續入住菁英套房兩晚以上，每晚只要7,000元起，不僅享有一房一廳的私密空間，更可於入住期間至館內餐廳「弈夢紅樓」，品嚐價值1,880元+10%的「蒜香脆皮雞雙人套餐」，為夏日假期增添豐富滋味。

圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

位於酒店二樓的弈夢紅樓，以東方優雅融合摩登懷舊的氛圍見稱，燈影搖曳、銅鏡映照，彷彿穿越至海派風華的年代。此專案住客可任選午餐或晚餐時段前往用餐，五道菜套餐自桂花釀白玉、金沙鱈魚香絲揭開序幕，金黃脆皮雞主菜香氣四溢，咬下瞬間釋放蒜香與肉汁，再搭配揚州香蔥炒飯與清炒時蔬，滿足味覺與飽足感。

圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

菁英套房以寬敞格局見長，臥室與獨立客廳分隔，猶如迷你豪宅般舒適。房型提供大床與雙床選擇，獨立客廳配置沙發、工作桌與多功能吧檯，並附簡易餐廚具，方便旅客在房內享用輕食飲品。

圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

入住後，先在弈夢紅樓感受蒜香脆皮雞的酥香與濃郁，回房後再於客廳中小酌、閱讀，或靜靜回味美食的餘韻，讓假期在味蕾與心情的雙重滿足中延續，為夏日留下專屬的幸福記憶。一晚7000元起相當每人只要3500元就能享受低級奢華，趕快揪團入住囉！

圖／瀚寓酒店提供
圖／瀚寓酒店提供

