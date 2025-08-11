星級飯店「吃到飽免千元」！Buffet「悅市集」優惠攻略 「1條件」午餐756元開吃 還有「早餐買1送1」每人只要450元

飯店早餐吃到飽買一送一！台北新板希爾頓酒店內自助餐廳「悅市集」優惠推到9月底，除8月限定身分證對對碰最高68折外，還有55歲以上享6折及雙人同行買1送1等活動，早餐、午餐到晚餐都能爽爽吃。

圖／台北新板希爾頓酒店提供

位於台北新板希爾頓酒店2F「悅市集全日餐廳」霸氣推優惠，即日起至8/31，兩人以上同行且身分證對中「8」全桌即享折扣，含一個8全桌88折、兩個8全桌78折，有三個8或以上全桌現打68折；同一活動期間，平日週一至五午餐時段，凡年滿55歲以上即享6折，折扣後含服務費每人只要756元（原價1,080+10%元）。

圖／台北新板希爾頓酒店提供

圖／台北新板希爾頓酒店提供

此外，「悅市集全日餐廳」也有早餐優惠，即日起至9/30之週一至五，兩人同行於平日享用早餐可享買一送一（第二人須收取10%原價服務費），原價每人含服務費要825元（750+10%元），優惠後兩人僅需900元即享飯店早餐吃到飽。

8/31前，「悅市集全日餐廳」當期主題「地中海美食之旅」，招牌現切爐烤牛排、主題限定加勒比海風味烤雞腿、主廚推薦威靈頓牛排都上桌，異國風開胃前菜、特製主菜等多道佳餚輪番上陣，還有超過10款飲品無限暢飲，一餐下來超級滿足。

圖／台北新板希爾頓酒店提供

台北新板希爾頓酒店 悅市集全日餐廳

地址：新北市板橋區民權路88號2F

營業時間：早餐6:30-10:30；午餐11:30-14:00；晚餐17:30-21:00

