聽新聞
0:00 / 0:00
星級飯店「吃到飽免千元」！Buffet「悅市集」優惠攻略 「1條件」午餐756元開吃 還有「早餐買1送1」每人只要450元
飯店早餐吃到飽買一送一！台北新板希爾頓酒店內自助餐廳「悅市集」優惠推到9月底，除8月限定身分證對對碰最高68折外，還有55歲以上享6折及雙人同行買1送1等活動，早餐、午餐到晚餐都能爽爽吃。
位於台北新板希爾頓酒店2F「悅市集全日餐廳」霸氣推優惠，即日起至8/31，兩人以上同行且身分證對中「8」全桌即享折扣，含一個8全桌88折、兩個8全桌78折，有三個8或以上全桌現打68折；同一活動期間，平日週一至五午餐時段，凡年滿55歲以上即享6折，折扣後含服務費每人只要756元（原價1,080+10%元）。
此外，「悅市集全日餐廳」也有早餐優惠，即日起至9/30之週一至五，兩人同行於平日享用早餐可享買一送一（第二人須收取10%原價服務費），原價每人含服務費要825元（750+10%元），優惠後兩人僅需900元即享飯店早餐吃到飽。
8/31前，「悅市集全日餐廳」當期主題「地中海美食之旅」，招牌現切爐烤牛排、主題限定加勒比海風味烤雞腿、主廚推薦威靈頓牛排都上桌，異國風開胃前菜、特製主菜等多道佳餚輪番上陣，還有超過10款飲品無限暢飲，一餐下來超級滿足。
台北新板希爾頓酒店 悅市集全日餐廳
地址：新北市板橋區民權路88號2F
營業時間：早餐6:30-10:30；午餐11:30-14:00；晚餐17:30-21:00
編輯推薦
- 大飯店吃到飽850元起！台北福華「雙人優惠」延長 彩虹座、珍珠坊「全餐期第二人5折」 有「這資格」省更多
- 雙人吃到飽只要840元！ 大巨蛋飯店「早餐Buffet 買一送一」 平日開放中西港日美食一次吃
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言