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大飯店吃到飽850元起！台北福華「雙人優惠」延長 彩虹座、珍珠坊「全餐期第二人5折」 有「這資格」省更多
吃到飽「全餐期第二人5折起」！福華大飯店2吃到飽餐廳優惠延長，8/31前，兩人同行現享第二人5折，百匯美饌、粵式風味任你選。
台北福華大飯店「彩虹座、珍珠坊」2大餐廳加碼延長雙人優惠，即日起至8/31，不分平假日全餐期皆有折扣，週一至五「兩人同行，第二人5折」，週六及日兩人同行則享第二人6折。以彩虹座平日下午茶為例，原價每人1,000+10%元，折扣後兩人1,500元+原10%服務費，算下來平均每人僅850元。
此外，有別於其他餐廳條件，彩虹座資深優惠價最低750元起（已含服務費），年滿55歲即享貼心好價，而自助平日午/晚餐為1,200元，假日午/晚餐則是1,400元。能以百元有找的價格在挑高開放空間優雅用餐，暢享中、西、日式等多國料理美饌。
而位於台北福華2F的珍珠坊主打「港點粵菜吃到飽」，主廚特選60道經典佳餚任你點，松露魚翅餃、蜜汁叉燒腸、奶油菠蘿包、明爐烤燒鴨、楊枝甘露等統統吃得到。週一至五午/晚餐1,250+10%元、週六及日午/晚餐1,550+10%元，55歲以上資深優惠則依平假日分別為1,150元、1,300元（已含服務費）。
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