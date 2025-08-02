「得正」新優惠來了！整個8月「天天65折」 不指定飲品任你點 CoCo都可「3夯品」兩大杯6折開喝
65折喝得正！繼買一送一後，人氣手搖「得正」攜手外送平台foodpanda，推出一整個月「天天65折」，滿額即享65折，最高現省112元。
八月手搖優惠繼續！連鎖手搖「得正」即日起至8/31推出「天天65折」優惠，活動期間輸入折扣碼【天天省天天爽】單筆消費滿320元即享65折，無指定飲品統統都能選，每位用戶限享10次優惠、兌完為止。
而高CP值手搖「CoCo都可」同樣與外送平台foodpanda合作，即日起至8/13，「28茉輕乳茶(L)」、「西谷米奶茶(L)」、「四季珍椰青(L)」等三款飲品享「同品項兩杯6折」，部分門市不參與本活動。優惠詳情均以App及官網結帳頁面顯示為主。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言