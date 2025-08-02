「得正」新優惠來了！整個8月「天天65折」 不指定飲品任你點 CoCo都可「3夯品」兩大杯6折開喝

65折喝得正！繼買一送一後，人氣手搖「得正」攜手外送平台foodpanda，推出一整個月「天天65折」，滿額即享65折，最高現省112元。

圖／得正提供

八月手搖優惠繼續！連鎖手搖「得正」即日起至8/31推出「天天65折」優惠，活動期間輸入折扣碼【天天省天天爽】單筆消費滿320元即享65折，無指定飲品統統都能選，每位用戶限享10次優惠、兌完為止。

得正8月與外送平台foodpanda合推優惠。圖／foodpanda提供

而高CP值手搖「CoCo都可」同樣與外送平台foodpanda合作，即日起至8/13，「28茉輕乳茶(L)」、「西谷米奶茶(L)」、「四季珍椰青(L)」等三款飲品享「同品項兩杯6折」，部分門市不參與本活動。優惠詳情均以App及官網結帳頁面顯示為主。

圖／CoCo都可提供

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