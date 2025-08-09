快訊

總價達1400萬！台中民宅保險箱遭搬走 警追到台南逮2竊嫌

報名首日秒殺！ 「hahababy親子路跑」年度壓軸麗寶登場 跨年派對卡司、親子偶像全到齊 「馬拉灣買一送一」搶先玩

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝YT@蔡阿嘎、Hahababy-ははベビー粉絲團
圖／翻攝YT@蔡阿嘎、Hahababy-ははベビー粉絲團

親子界的年度盛事又來啦！由百萬 YTR 蔡阿嘎、二伯創辦的親子品牌hahababy，將在台中麗寶樂園盛大舉辦第二屆「hahababy 擁抱點點親子路跑」，於12/20、12/21連續兩天開跑，不只規劃趣味滿滿的 3.5K 與 7K 路線，還加碼跨年等級卡司、煙火秀與摩天輪燈光秀！連馬拉灣都祭出超狂「買一送一」優惠，讓你跑步、看秀、玩水一次滿足。

圖／翻攝YT@蔡阿嘎
圖／翻攝YT@蔡阿嘎

這不只是場路跑，更是兩天一夜的娛樂盛宴！12/20路跑結束後有璀璨煙火秀，首日邀來 玖壹壹、安心亞、蔡旻佑接力開唱，壓軸還有蔡阿嘎領軍的「七月半」樂團登台；12/21則能欣賞麗寶摩天輪燈光秀，第二天則換上親子台哥哥姐姐與人氣IP偶像陪伴，適合帶小朋友一起玩。

圖／翻攝Hahababy-ははベビー粉絲團
圖／翻攝Hahababy-ははベビー粉絲團

這波卡司比跨年演唱會還要精彩，如預期中出現報名首日秒殺！第二屆hahababy，於8/8(昨)活動一開放報名就湧入人潮，還一度讓系統中斷，可見人氣驚人。目前12/20場次已經秒殺，12/21還有剩下名額，想參加的大小朋友手腳要快。

圖／翻攝伊貝特報名網
圖／翻攝伊貝特報名網

今年賽程分為「元氣滿分組 3.5K」（報名費1480元）與「活力全開組 7K」（報名費1780元），後者還多送 hahababy造型悠遊卡。3.5K適合親子共跑、邊玩邊拍照，7K則能讓愛運動的朋友跑得更過癮。

圖／翻攝Hahababy-ははベビー粉絲團
圖／翻攝Hahababy-ははベビー粉絲團

圖／翻攝Hahababy-ははベビー粉絲團
圖／翻攝Hahababy-ははベビー粉絲團

圖／翻攝Hahababy-ははベビー粉絲團
圖／翻攝Hahababy-ははベビー粉絲團

此外，響應馬拉灣25周年，即日起至8/31，午後13:00入園的雙人套票只要899元，相當於買一送一！除了必玩的大海嘯、巫師飛艇，還有免費冰品刮刮樂、粉紅泡泡派對、白日夢沙灘與火舞秀，跑步前先來一場夏日暖身玩水趣！

水樂園馬拉灣。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
水樂園馬拉灣。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

派對 路跑 跨年 買一送一

相關新聞

男友救星現身！ 全台「24小時無人花店」七夕花禮就靠它 百款現貨「永生香皂花束」 最低599元帶走

男友救星現身！ 全台「24小時無人花店」七夕花禮首選 百款現貨「永生香皂花束」 最低599元就能帶走

2025石垣島旅遊懶人包！基隆渡輪9月開航，飛機、郵輪、渡輪優缺點比一比 看這篇秒懂石垣島玩法＆旅遊方式

石垣島旅遊超級夯🔥不只可以報名郵輪行程、包車輕鬆環島，還能順路玩沖繩本島、竹富島、西表島。今年九月還有好消息：從基隆出發的石垣島夜航渡輪也即將登場⛴️對自由行、小資族來說又多了新選擇～不管你想跟著沖繩團體旅遊無腦玩，還是安排石垣島住宿來趟深度旅遊，AsiaYo幫你把石垣島交通、行程、住宿重點統統劃好✔️，快把這篇傳給朋友，快快揪團出發準沒錯！

報名首日秒殺！ 「hahababy親子路跑」年度壓軸麗寶登場 跨年派對卡司、親子偶像全到齊 「馬拉灣買一送一」搶先玩

報名首日秒殺！ 「hahababy親子路跑」年度壓軸麗寶登場 跨年派對等級卡司、親子偶像全到齊 「馬拉灣買一送一」搶先玩

8月玩翻台北！ 大稻埕夏日節《玩具總動員》打卡熱點全攻略　5米高胡迪、三眼怪陪你看3煙火到月底

8月玩翻台北！ 大稻埕夏日節《玩具總動員》打卡熱點全攻略　5米高胡迪、三眼怪陪你看3煙火到月底

搶訂便宜機票3攻略 跨年票價降2成！易遊網公開「10大熱門跨年航點」

下半年展開，進入年末節慶與跨年檔期的旅遊需求快速攀升期，根據易遊網機票銷售數據統計，今年跨年檔期買氣已較去年同期成長3成...

單車族注意！Apple地圖在台推出「自行車導航」 坡度提醒幫你避開山坡

單車族注意！Apple稍早宣布台灣Apple地圖現已全面支援「自行車導航」路線，提供更友善與安全的單車騎乘體驗。使用者可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。