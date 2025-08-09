報名首日秒殺！ 「hahababy親子路跑」年度壓軸麗寶登場 跨年派對卡司、親子偶像全到齊 「馬拉灣買一送一」搶先玩

親子界的年度盛事又來啦！由百萬 YTR 蔡阿嘎、二伯創辦的親子品牌hahababy，將在台中麗寶樂園盛大舉辦第二屆「hahababy 擁抱點點親子路跑」，於12/20、12/21連續兩天開跑，不只規劃趣味滿滿的 3.5K 與 7K 路線，還加碼跨年等級卡司、煙火秀與摩天輪燈光秀！連馬拉灣都祭出超狂「買一送一」優惠，讓你跑步、看秀、玩水一次滿足。

圖／翻攝YT@蔡阿嘎

這不只是場路跑，更是兩天一夜的娛樂盛宴！12/20路跑結束後有璀璨煙火秀，首日邀來 玖壹壹、安心亞、蔡旻佑接力開唱，壓軸還有蔡阿嘎領軍的「七月半」樂團登台；12/21則能欣賞麗寶摩天輪燈光秀，第二天則換上親子台哥哥姐姐與人氣IP偶像陪伴，適合帶小朋友一起玩。

圖／翻攝Hahababy-ははベビー粉絲團

這波卡司比跨年演唱會還要精彩，如預期中出現報名首日秒殺！第二屆hahababy，於8/8(昨)活動一開放報名就湧入人潮，還一度讓系統中斷，可見人氣驚人。目前12/20場次已經秒殺，12/21還有剩下名額，想參加的大小朋友手腳要快。

圖／翻攝伊貝特報名網

今年賽程分為「元氣滿分組 3.5K」（報名費1480元）與「活力全開組 7K」（報名費1780元），後者還多送 hahababy造型悠遊卡。3.5K適合親子共跑、邊玩邊拍照，7K則能讓愛運動的朋友跑得更過癮。

圖／翻攝Hahababy-ははベビー粉絲團

圖／翻攝Hahababy-ははベビー粉絲團

圖／翻攝Hahababy-ははベビー粉絲團

此外，響應馬拉灣25周年，即日起至8/31，午後13:00入園的雙人套票只要899元，相當於買一送一！除了必玩的大海嘯、巫師飛艇，還有免費冰品刮刮樂、粉紅泡泡派對、白日夢沙灘與火舞秀，跑步前先來一場夏日暖身玩水趣！

水樂園馬拉灣。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

