全台最重口味市集來了！ 高雄「榴槤市集」周末炸開嗅覺 50家榴槤美食+臭皮皮IP周邊+榴槤T潮襪開賣必收

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
全台最重口味「榴槤市集」在高雄愛河（河西路側）登場。圖／小世界市集提供
榴槤控注意啦！全台最重口味市集來了，高雄「榴槤市集」話題超猛、氣味最濃，將於8/9至8/10，周末兩日在高雄鹽埕區愛河沿岸限時快閃，完全免費入場！現場結合全台唯一榴槤主題市集、超過50家風格品牌、還有超萌IP「臭皮皮」登場，從吃到拍、從玩到買，全程讓你聞香聞到心甘情願，一場爆擊五感派對等你來！

● 40家榴槤創意料理齊聚一堂 挑戰嗅覺與味蕾

簡直香氣逼人！ 集結近40間美食品牌推出限定「榴槤料理」──鹹的、甜的、辣的、冰的統統有！像是《TAEBAK 韓食》的「榴槤乳酪年糕串」，把Q彈年糕與乳酪香氣完美融合；《晃晃咖啡》的「浪榴槤拿鐵」，將厚奶與榴槤氣息在味蕾中激盪；還有超猛的《斑迪美式餐廳》推出「川辣榴槤堡」與「榴槤起司堡」，鹹甜交錯刺激味蕾超驚豔。

吃貨甜點控別錯過了，「榴槤冰火菠蘿油」、「金枕頭榴槤義式冰淇淋」、「榴槤味腰果奶油糰子」、「榴槤可麗露」、「臭皮皮造型馬卡龍」全都登場，讓人每一攤都想拍手叫臭！

● 一星清香、三星爆擊 解鎖榴槤濃度大挑戰！

市集特別推出「榴槤濃度挑戰指南」，將美食分為三個等級，「一星」入門款清香款、「二星」濃郁系口感派、「三星」靈魂直接被炸開的重擊款！只要完成3個等級的指定品項集點任務，就能免費兌換「臭皮皮限量貼紙組」，又臭又萌等你來搶，快拿著地圖挑戰開吃！

● 「臭皮皮」IP周邊萌翻現場！市集挖寶 從吃到用都超榴槤

榴槤市集全新靈魂角色—擬人化「臭皮皮」榴槤小子現身，充滿反差萌魅力，雖臭但超有個性！現場販售超潮「BORN TO STINK」潮T、榴槤中筒襪、造型馬卡龍等聯名商品，更集結十多家手作文創品牌，推出榴槤傘繩飾品、榴槤擴香石、寵物小物等超吸睛設計，怪萌風格等著收藏！

● 音樂×打卡×香氛體驗 一次五感炸裂

除了吃吃喝喝，現場還有DJ Nemo、DJ Han Chen晚間現場演出，香氛體驗區讓你一路聞香拍照、榴槤主題打卡牆隨手一拍就出片，加上戶外休憩區充電再戰，來場最Chill的榴槤下午茶

【榴槤市集】

活動日期：2025.08.09（六）、08.10（日）

活動時間：每日15:00-21:00

活動地點：愛河河西路側（中正四路到高雄電影館前方）

