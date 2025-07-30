搶先亞洲開跑！ 2025「瑪利歐路跑」北中南3城接力登場 早鳥禮開搶、澎湃物資包 任天堂鐵粉必收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝全統運動報名網
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任天堂鐵粉別錯過了！ 人氣遊戲IP「超級瑪利歐」跑進真實世界，官方授權活動「SUPER MARIO：RUN TO THE GOAL」即將登場，亞洲首站就選在台灣！活動將於2025年12月起在台中、新北、高雄三地接力開跑，結合遊戲角色拍照牆、Nintendo Switch™ 2遊戲體驗、限量周邊與獨家物資，打造最萌最熱血的沉浸式路跑

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亞洲首場在台灣！ 2025瑪利歐路跑「SUPER MARIO：RUN TO THE GOAL」共規劃三場賽事，分別為12/7台中市中央球場、12/14新北大都會公園與2026/1/11高雄時代大道。其中，台中與新北場次提供上午與下午兩個時段，適合不同作息族群參加；高雄場則為上午限定。

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主辦單位將現場打造為主題路線，賽程全長3.5公里，高雄場則為4公里，每公里設有拍照打卡景點，包含瑪利歐、路易吉、碧姬公主、耀西、奇諾比奧等人氣角色。跑者不僅能熱血開跑，也能在各站合影，留下專屬冒險回憶。

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2款物資包任選，包括「超級瑪利歐組」1,380元，內容包含：路跑T恤、鴨舌帽（紅、綠兩色擇一）、斜肩包、運動毛巾、證件套、5款隨機鑰匙圈一個，完賽還可獲得獎牌與證書；「超級瑪利歐力量提升組」2,080元，本組取消斜肩包，改提供任選1款瑪利歐保溫杯與1張摺疊露營椅，其餘物資與基本組相同，同樣享有完賽獎勵。

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早鳥報名禮搶先看！ 7月30日至8月14日完成報名繳費者，還能獲得「限量摺疊瑪利歐環保袋」一個，方便實用又吸睛，數量有限送完為止！另外，還有3款限定周邊同步加購「超級蘑菇抱枕」陪你進入夢鄉也能打怪、「角色T恤」雙面設計含經典角色與遊戲場景、「水管抱毯」不只是抱枕，打開後還是印有瑪利歐圖案的毛毯，實用又可愛。

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「SUPER MARIO：RUN TO THE GOAL」

．7/30開放報名，至8/14前享有早鳥禮

．報名網址：全統運動報名網

．活動場次：
12/7 台中中央球場(上午／下午場)
12/14 新北大都會公園(上午／下午場)
2026/1/11 高雄時代大道(僅上午場）

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