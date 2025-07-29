300顆風鈴響起！ 台北日系老屋「夏日風鈴祭」登場 5大亮點「手作風鈴、祈願牆、音樂表演」全都要玩

老屋園區化身「夏日風鈴小徑」！這個夏天不必出國，台北也有道地日式祭典氛圍。位於台北大安區的「榕錦時光生活園區」是由日治時期的「台北刑務所官舍群」修復而成，園內保留百年木造老屋與紅磚浴場遺跡，搭配綠意盎然的樹景與文創風格，完美打造出台北最具日式美感的微旅行據點。

圖／取自榕錦時光官網

近期園區推出限定活動「夏日風鈴祭」，超過300顆風鈴在園內齊響，不只療癒聽覺，還有手作、表演、聲音靜心等豐富內容，值得安排一趟慢遊行程。

夏日風鈴祭五大亮點報你知：

◎ 祈願風鈴牆 × 季節掛飾

圖／取自榕錦時光官網

即日起正式開放的「祈願風鈴牆」不只能拍出夢幻照片，還能購買150元的祈願卡，寫下心願親手掛上風鈴，由夏天的風為你傳遞祝福，是活動中最具儀式感的打卡熱點。

◎ 手作體驗週週開放

圖／取自榕錦時光官網

8/2‑3、8/9‑10週末時光，推出「風鈴彩繪、水扇、水拓絲巾、漆扇」四種體驗，價格100~150元不等，約10-20分鐘即可完成。無論是親子出遊或閨蜜旅行，都能留下專屬手作紀念品。

◎ 消費滿額還有好禮贈

圖／取自榕錦時光官網

只要在園區內單筆消費達指定門檻，就能換取夏日風鈴限定好禮！滿100元贈明信片組，滿500元得祈願卡，滿2000元更送限量祝福風鈴(四款)一個。數量有限，文青風滿滿的贈品絕對值得衝。

◎ 8/2限定音樂表演

圖／取自榕錦時光官網

8/2下午16:00~17:30，園區風鈴牆前廣場將舉辦「夏日提琴三重奏」現場音樂表演，讓微風吹動風鈴聲與優雅提琴樂交織出最動人的夏日時光。

◎ 免費聲音療癒體驗

圖／取自榕錦時光官網

7/26～8/10每日11:00~20:00免費開放的「沐溫小寶箱樂器體驗」，提供價值300元的聲音療癒活動，包括敲缽、海浪鼓、頌缽、空靈鼓等靜心樂器，每場次20分鐘、最多4人同行，現場報名，適合想找回內心平靜的你。

榕錦時光生活園區「夏日風鈴季」

．地址：台北市大安區金華街167號（鄰近捷運東門站）

．營業時間：戶外全天開放、室內店家多為11:00~20:00(依各店為準)

．交通：從東門站步行約10分鐘，或搭配永康商圈半日遊安排

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