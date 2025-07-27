三麗鷗也穿越？Hello Kitty近距離接觸毛公鼎 限定設計只在這些地方開賣
為了迎接百年院慶，國立故宮博物院與三麗鷗可愛的Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、布丁狗、大耳狗等知名角色合作，以「穿越故宮」作為主題，推出限定款設計2026年的桌曆與週邊，將於8/4開賣，而且只在限定地點販售，想入手得快筆記！
酷洛米、Hello Kitty等三麗鷗角色們，跑到故宮典藏的文物庫中，和翠玉白菜、肉形石、毛公鼎與福祿壽葫蘆瓶這些耳熟能詳的古文物互動，化身為桌曆，要陪大家走過2026；而除了主打的桌曆之外，這次還一併發售同系列的明信片和筆記本，實用的設計也不容錯過。
這次「穿越故宮」的限定主題桌曆與週邊，將會在北院與南院院區實體販售，也將放上「故宮精品網」，滿足無法到場購買的需求；還有接下來在8/7到8/11、於南港展覽館舉辦的「台灣文博會」中，加碼現場販賣，三麗鷗與喜歡古文物的粉絲，可要把握這些機會入手～
【三麗鷗穿越故宮】販售資訊
北部院區：台北市士林區至善路二段221號
南部院區：嘉義縣太保市故宮大道88號
網路商城：故宮精品網
台灣文博會：8/7～8/11，南港展覽館1館，攤位K6-002
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