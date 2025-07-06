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「JOGUMAN夏日漂流主題展」登場！中山商圈化身療癒水世界，快閃限定滿額再送環保袋

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／好樂整合行銷提供
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今夏北市中山商圈再添打卡新亮點！「JOGUMAN夏日漂流主題展」即日起至PPP時尚藝文空間限時開展，結合JOGUMAN全新主題「GO WITH THE FLOW」，打造八大特色場景，讓民眾在城市中感受如水般悠閒的療癒氛圍。從入口的BRACHIO與臘腸狗WOODY迎賓，到波光粼粼的光影體驗區，展區處處洋溢盛夏氣息，搭配復古拍貼機與期間限定「BRACHIO造型冰棒」，每一站都值得打卡收藏。

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展覽亮點之一，是超過25款全新JOGUMAN商品集中亮相，主打50公分的「夏日款絨毛玩偶」、透明泳圈造型卡套與網格肩背包等，兼具實用與可愛度。尤其卡套內的毛球顆粒設計，彷彿將夏天的涼爽隨身攜帶。活動期間消費即贈JOGUMAN恐龍貼紙，滿額再送透明環保袋，還能在「幸福水水語錄牆」抽取專屬夏日運勢，享受驚喜優惠。

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7月18日限定登場的「一日店長」活動，也不容錯過！甜美主持人粿粿將現身帶領大家探索JOGUMAN秘境，只要7月11日至15日於快閃店達指定消費門檻，即可參加抽選，與粿粿近距離互動。另有7月12日與19日舉辦的親子日活動與BRACHIO見面會，完成闖關還可獲得紋身貼紙，打造親子間的快樂回憶。

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此外，活動期間也推出多重消費好禮：不限金額可獲主題貼紙，滿1,500元即贈主題環保袋，加購價90元即可帶走限量明信片。數量有限，送完為止，趁暑假與JOGUMAN一起「隨波而行」，展開一場沁涼心靈的療癒之旅！

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展覽 復古 快閃店 暑假 秘境

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