全台唯一「哆啦A夢熱氣球」亮相升空！ 台東熱氣球嘉年華開跑 「光雕音樂會+無人機秀」嗨翻暑假45天
今年夏天跟哆啦A夢約好一起飛向藍天！ 2025年邁入第15屆的「臺灣國際熱氣球嘉年華」於7月5日清晨在鹿野高台夢幻開幕，不只以「飛越希望之光」為主題帶來繽紛歡樂氛圍，更重磅邀來日本超人氣卡通角色、全台唯一哆啦A夢熱氣球亮相夢幻升空，成為全場矚目焦點，今夏來台東一同嗨翻暑假45天。
朝陽、卡通球、藍天全到齊！於7月5日的鹿野高台，一大早氣球展演現場就吸引將近3萬粉絲湧入，大家為的就是一睹哆啦A夢的「熱氣球本尊」！當藍皮球慢慢立起、背對大家轉身笑開懷，搭配剛升起的陽光灑在大嘴上，整場瞬間充滿粉紅泡泡氛圍，不少人立刻拿起手機猛拍、合照打卡。
台東熱氣球嘉年華活動共有40顆來自17國的造型氣球，除了哆啦A夢，也有首次亮相的台東藍、黑松FIN水寶、加拿大太陽寶寶、巴西Z俠客等卡通球超吸睛，童趣又療癒！
晚上還有「熱氣球光雕音樂會＋無人機展演」雙重視覺饗宴。活動期間共舉辦8場光雕音樂會，鹿野高台主場更安排5場秀，哆啦A夢與大雄、靜香、胖虎、小夫也會透過無人機同步現身天際，絕對讓你看得目不轉睛。現場還有哆啦A夢期間限定快閃店，推出一系列周邊商品，讓你徹底入坑哆啦宇宙。
早起就為搭上那一顆專屬熱氣球，超受歡迎的「熱氣球繫留體驗」每天早上5點半與下午5點登場，讓你能親身乘坐熱氣球升空，感受鹿野高台遼闊山谷與清晨曙光的震撼魅力，把握今年暑假一同飛起來！
「2025臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球光雕音樂會場次：
(1) 7/06 (日) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
(2) 7/10 (四) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光)
(3) 7/17 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
(4) 7/24 (四) 19：00 池上鄉 大坡池(▲)
(5) 7/31 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★)
(6) 8/07 (四) 19：00 臺東市 國際地標(★+▲)
(7) 8/14 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
(8) 8/21 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
備註：★為無人機展演場次 / ▲為煙火場次
※ 造型熱氣球展演及繫留體驗 (熱氣球繫留體驗以標準球為主)
(1)活動日期：2025年7月5日(六)至8月21日(四)
上午場： 05:30-07:00、下午場： 17:00-18:30
2025臺灣國際熱氣球嘉年華官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/
2025臺灣國際熱氣球嘉年華官方FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/balloontaiwan/
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