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一晚刷兩場！基隆「雙煙火大秀」7/27登場　「300秒山海煙火＋360秒港灣浪曲」必看攻略

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝魅力基隆臉書、JCI Keelung 基隆國際青年商會臉書
圖／翻攝魅力基隆臉書、JCI Keelung 基隆國際青年商會臉書

夏天就是要追煙火、聽音樂、吹海風！2025年夏天基隆一口氣給你一晚連嗨兩場煙火秀的震撼！從「開港祭」的歷史軌跡，到「浪曲嘉年華」的音樂轟炸，300秒與360秒煙火連發、12組卡司輪番上陣、百攤美食市集熱鬧開張，最有氣勢的海港盛典就從7/26熱鬧開跑，7/27記得想看港都最美夜空煙火秀，記得準時卡位！

基隆開港祭。圖／翻攝JCI Keelung 基隆國際青年商會臉書
基隆開港祭。圖／翻攝JCI Keelung 基隆國際青年商會臉書

● 第一場煙火【基隆開港祭】歷史與視覺的雙重饗宴

．時間：7/27（日）19:30

．地點：KEELUNG地標

．煙火時長：300秒

．亮點：162週年主題煙火＋海面倒影＋燈光秀

基隆開港祭。圖／基隆市政府提供
基隆開港祭。圖／基隆市政府提供

2025年適逢基隆開港162週年，官方特別在7/26、7/27連兩日推出「基隆開港祭」，活動涵蓋市民舞台、港灣市集、船舶導覽、媽祖鑾轎遶境等豐富內容，並邀請日本橫濱、大分與韓國平澤等國際姊妹市同歡共演，充滿文化交流與國際氣氛。

而壓軸亮點莫過於7/27晚間7:30登場的300秒「山海煙火秀」，結合港灣視野與專屬煙火圖騰，在海面與山城之間綻放光影奇蹟。更棒的是，官方還提前釋出模擬影片，讓網友們搶先感受夜晚煙火秀的震撼。

● 第二場煙火【基隆浪曲嘉年華】夏日港灣音樂節的絢爛饗宴

．時間：7/27（日）21:00－21:10

．地點：八斗子港外海區域

．煙火時長：360秒

．亮點：高空煙火再升級＋百攤市集＋藝人合照抽獎＆限量禮

基隆浪曲嘉年華。圖／翻攝自潮嚮 ‧ 山海基隆臉書
基隆浪曲嘉年華。圖／翻攝自潮嚮 ‧ 山海基隆臉書

緊接在開港祭之後，「2025基隆浪曲嘉年華」於7/26、7/27在八斗子漁港碧砂泊區登場，堪稱夏日最強音樂節之一。這次邀來丁噹、告五人、麋先生、高爾宣OSN等12組超強卡司演唱陣容！

基隆浪曲嘉年華。圖／翻攝自潮嚮 ‧ 山海基隆臉書
基隆浪曲嘉年華。圖／翻攝自潮嚮 ‧ 山海基隆臉書

除了搖滾與嘻哈齊聚的舞台魅力，現場還有超過百攤的美食市集、基隆市民專屬折價券、五大景點集章換野餐墊活動，甚至還能抽中與藝人合照機會！於7/27最後一刻，還有長達360秒的煙火秀為音樂節劃下最絢爛的句點。

➤一晚雙場煙火這樣安排：

於7/27晚間19:30，準時守在KEELUNG地標觀賞「開港祭煙火」，於煙火結束後約有1至1.5小時可轉場，建議搭乘基隆市府規劃的免費接駁車，前往八斗子港，準時於21:00在碧砂泊區觀賞「浪曲嘉年華煙火」，讓你今年夏天一次打卡基隆的兩種港都風情！

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