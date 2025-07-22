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2025最新「全台遊樂園排行」出爐！贏過劍湖山、六福村　破百萬人次朝聖「實力派樂園」直奔前三

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／義大遊樂世界提供
圖／義大遊樂世界提供

2025上半年「全台遊樂園排行」曝光！依觀光署今年1-5月遊客人次統計，「義大遊樂世界」以唯一突破200萬人次的紀錄奪冠，還有座低調樂園異軍突起，直奔排行前3。

圖／麗寶樂園提供
圖／麗寶樂園提供

根據觀光署公布，2025年1-5月觀光遊客人次統計出爐，全台遊樂園部分由「義大遊樂世界」拿下第一，總計203萬9552人次；第二則為「麗寶樂園渡假村」，統計人次為173萬8214。值得一提的是，甫於去年列入計算的「尚順育樂世界」以127萬8723人次直衝第三，打敗眾多高知名度樂園，本次也僅有前三名觀光人次破百萬。

圖／尚順育樂世界提供
圖／尚順育樂世界提供

第四名到第十名則依序為台北市立兒童新樂園劍湖山世界、六福村主題樂園、九族文化村小人國主題樂園、遠雄海洋公園、小叮噹科學主題樂園。

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